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۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۲۹

در دیدار کارتر با وزرای دفاع شورای همکاری صورت گرفت؛

تشکیل گشت مشترک دریایی آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران

تشکیل گشت مشترک دریایی آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران

وزیر دفاع آمریکا از توافق برای راه اندازی گشت مشترک دریایی واشنگتن و شورای همکاری خلیج فارس برای مقابله با ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا امروز پس از دیدار با وزیران دفاع کشورهای حاشیه خلیج فارس در ریاض اعلام کرد: ما امروز در دیدار با وزیران دفاع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پایبندی خود را به حفظ امنیت این کشورها اعلام کردیم.

وی گفت: همکاری واشنگتن با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای حفظ امنیت و مبارزه با تروریسم ادامه دارد.

کارتر افزود: همکاری و شراکت آمریکا با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مقابله با فعالیت های ایران برای برهم زدن ثبات منطقه ثابت و پایدار است.

وزیر دفاع آمریکا گفت: توافق هسته ای با ایران با هدف حمایت از ثبات، صورت گرفت و این موضوع هیچ قید و بندی را بر ما تحمیل نکرد و واشنگتن به تلاش های خود برای مقابله با کارشکنی های ایران ادامه خواهد داد.

وی مدعی شد: در دیدار با وزیران دفاع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس توافق شد که گشتی های مشترک دریایی با روند قاچاق سلاح توسط ایران مقابله کنند.

کد مطلب 3603986
سمیه خمارباقی

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