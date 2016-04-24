مصرف ۸۸ درصد ذخایر تجدیدپذیر آب/ شناسایی ۱۸ نقطه پُرچالش آبی

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم میدانی با بیان اینكه اكنون ۵۴ درصد از آب شرب كشور در شهرها و ۸۰ درصد از آب روستاها از آبهای زیرزمینی تامین می شود، گفت: به طور میانگین ۶۳ درصد از آب شرب كشور از آبهای زیرزمینی تامین می شود.

معاون آب و آبفای وزارت نیرو اظهارداشت: بی توجهی به صیانت از آبهای زیر زمینی ظلم بزرگی در حق آیندگان این كشور است و باید برنامه ریزی های لازم در این راستا انجام شود. وی گفت: كارهای بزرگی در زمینه آب قبل و بعد از انقلاب در سطح كشور انجام شده به خصوص در قبل از انقلاب حركت سریعتر شد و امروز بالای ۹۹ درصد جمعیت شهری كشور از آب شرب بهره مند هستند.

وی با بیان اینكه در سالیان گذشته تجربه ما در زمینه مطالعه و اجرای طرح های آبی اندک بود، گفت: امروز حتی صدور خدمات به خارج از كشور را نیز داریم و از نظر صاحبنظران و دلسوزان آب كشور باید برای آینده های دور، تحولات گسترده ای را در نگاهمان در مدیریت منابع آب كشور داشته باشیم.

میدانی تاکید کرد: ما به لحاظ بنیه های علمی در كشور ظرفیت بالایی داریم اما به دلایل مختلف نتوانسته ایم به همه اندوخته های علمی خود و توصیه دلسوزان آب كشور عمل كنیم و پیوند ضعیفی بین دیدگاه های علمی و عملی وجود دارد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینكه یكی از برنامه های ما در این راستا ارتباط گسترده با دانشگاه ها است، گفت: بر این اساس هر شركت استانی ما در زمینه، آب، برق، و آب و فاضلاب باید یک دانشگاه معین در قالب یک قرارداد، شرح وظایف و شرح خدمات داشته باشد.

وی با اشاره به اینكه همچنین برای حوضه های آبریز كشور نیز قرار است هر حوضه آبریز كشور با یک دانشگاه در ارتباط باشد، ادامه داد: برای هر كدام از دشت‌های كشور نیز در قالب پروژه احیا قراردادی با رئیس دانشگاه داشته باشد و این پیوندها نباید جنبه مهندسی پیدا كند.

معاون آب و آبفای وزارت نیرو اظهارداشت: یكی از آموزه های ما در گذشته كم توجهی به مسائل فرهنگی و اجتماعی و نداشتن پیوست فرهنگی و اجتماعی بوده و این نقیصه ها باید رفع شود تا بتوانیم برنامه های های خود را بهتر اجرا كنیم.

وی با تاكید بر مستقر كردن مدیریت بهم پیوسته منابع آب در كشور افزود: در این راستا باید به مسائلی همچون سیستم های طبیعی و سازه های انسانی، مدیریت آب و خاک، سازه ای و غیرسازه ای، كمیت و كیفیت، مدیریت توامان عرضه و تقاضای آب و مدیریت آب و فاضلاب توجه كنیم.

میدانی با بیان اینكه با تغییر در دولت ها باید آینده را بهتر از گذشته بكنیم گفت: ما در دولت جدید یک فضای جدید به نفع توجه به اقدامات غیرسازه ای در كشور ایجاد كردیم و این كار با فعال كردن شورای عالی آب شروع شد.

وی افزود: شورای عالی آب به عنوان نهاد ملی سیاستگذاری در بخش های مختلف منابع آب فعال شده و این امكان فراهم است كه اصول و الزامات را از مجرای این شورا پیش ببریم. ۱۸ حوضه آبریز به عنوان حوضه های پُرچالش در كشور انتخاب شده و مسائل مربوط به این آبریزها در شورای عالی آب بررسی می شود.

معاون وزیر نیرو اظهارداشت: هم اكنون ۸۸ درصد از منابع آب تجدیدپذیر در كشور مصرف می شود و تلاش می كنیم كه این میزان را به ۶۹ درصد برسانیم و امید داریم با همت آیندگان این رقم به ۶۰ درصد برسد كه قطعا به صلاح كشور است.