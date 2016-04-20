به گزارش خبرنگار مهر، محمد دیمه ‌ور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ثبت نام در دوره ابتدایی فقط در پایه اول انجام می‌شود و کار ثبت‌نام از دانش آموزان سایر پایه‌ها به طور خودکار و بدون نیاز به حضور فیزیکی والدین، اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: ثبت نام دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی از ابتدای خرداد ماه ۹۵ آغاز خواهد شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: با برنامه ریزی انجام شده خانواده‌ها در هنگام مراجعه به مدرسه برای ثبت نام فرزندشان ضمن دریافت فرم سنجش بدو ورود برای شناسایی استعدادهای دانش آموزان و سنجش وضعیت سلامتی دانش آموزان به مراکز سنجش معرفی می‌شوند.

دیمه ور تصریح کرد: نتایج این سنجش به عنوان یک مستند در اختیار مدیر، معلم مدرسه قرار می‌گیرد تا از این طریق بتوانند با توجه به توانایی و شرایط و تفاوت‌های فردی دانش‌آموز جریان یادگیری او را مدیریت کنند.

وی افزود: اگر روش‌های تدریس در این دوره مبتنی بر خلاقیت باشد مطمئن باشید دانش آموزان از آینده درخشانی برخوردار خواهند بود، لذا هر چه سرمایه گذاری در آن بشود ارزش افزوده و بازده بیشتری برای جامعه ایجاد می‌کند.