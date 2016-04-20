مسابقات بین المللی زمینه ساز درخشش چهره های قرآنی جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد آرین منش، عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر مسابقات بین المللی قرآن بر فضای فرهنگی کشور گفت: قرآن به عنوان بزرگترین کتاب آسمانی یا کتاب زندگی مسلمانان است و قانون اساسی جهان اسلام تلقی می شود و طبیعی است که هرچقدر بتوانیم جایگاه رفیع این کتاب بزرگ آسمانی را برای جامعه خودمان و سایر جوامع مشخص کنیم گام بلند فرهنگی و معنوی برداشته ایم.

وی با بیان این که مسابقات بین المللی قرآن یک گام مهم در جهت ترویج فرهنگ قرآنی در جهان اسلام محسوب می شود، افزود: این واقعه عامل وحدت و تعامل بین کشورهای اسلامی است و در جهت ارتقای سطح فرهنگ قرآنی و اسلامی یک حرکت بسیار ارزشمند تلقی می شود.

آرین منش ادامه داد: در شرایطی که استکبار جهانی در جهت ایجاد تفرقه بین مسلمین تلاش می کند ما هرچقدر بتوانیم عوامل وحدت بخش جهان اسلام نظیر توجه به قرآن، توجه به زندگی پیامبر اسلام (ص) و توجه به فریضه حج که به عنوان عوامل وحدت بخش در بین مسلمانان تلقی می شوند اهتمام بیشتر داشته باشیم تا بتوانیم توطئه های دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی را خنثی کنیم.

این کارشناس فرهنگی خاطرنشان کرد: مسابقات بین المللی قرآن به محوریت جمهوری اسلامی ایران در واقع جایگاه جمهوری اسلامی را در میان کشورهای اسلامی تقویت خواهد کرد و در کنار سایر آثار این حرکت ارزشمند که جاری شدن قرآن در زندگی، کشف استعدادهای برجسته قرآنی در جهان اسلام، توسعه فضای معنوی و قرآنی در جامعه و ایجاد انس و الفت با قرآن می تواند از جمله آثار دیگر این اقدام ارزشمند باشد.