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۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۳۹

معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه خبر داد:

برگزاری مراسم تجلیل از استاد موسیقی ایران در کرمانشاه

برگزاری مراسم تجلیل از استاد موسیقی ایران در کرمانشاه

کرمانشاه- معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری مراسم تکریم و تجلیل از حسین علیزاده، استاد موسیقی ایران در کرمانشاه خبر داد.

آرشام خرسند پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم تجلیل و تکریم از استاد موسیقی ایران خبر داد.

وی افزود: در راستای تکریم از فرهیختگان عرصه فرهنگ و هنر، مراسم تجلیل از استاد حسین علیزاده در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه زمان برگزاری این مراسم را ۱۲ اردیبهشت ماه امسال و محل آن را تالار وحدت دانشکده فرهنگ و هنر استان کرمانشاه اعلام کرد.

وی  همچنین از برگزاری کنسرت گروه «هم آوایان» همراه با این استاد موسیقی در روز ۱۱ اردیبهشت ماه و در محل تالار انتظار کرمانشاه خبر داد.

خرسند پور اشاره ای نیز به فعالیت های علیزاده داشت و تصریح کرد: استاد حسین علیزاده، استاد مسلم موسیقی ایران که در حوزه تخصصی این هنر جزو افرادی است که رخدادهای متفاوت و عظیمی را رقم زده است.

وی افزود: استاد علیزاده موسیقی ایرانی را در قالب های نو و تازه به جهانیان شناسانده و پویایی از مشخصات بارز وجودی ایشان است.

کد مطلب 3604001

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