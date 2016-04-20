حجت‌الاسلام والمسلمین مظفر رجب زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اعتکاف را راهی برای رشد معنوی و فرهنگی و وسیله‌ای برای بریدن از دیگران و پیوستن به خداوند عنوان و تصریح کرد: مراسم معنوی اعتکاف در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب از دوم تا چهارم اردیبهشت در تعدادی از مساجد این شهرستان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه مراسم معنوی اعتکاف در پنج مسجد این شهرستان برگزار می‌شود، عنوان کرد: این مراسم در مسجد سبزه میدان اسکو، مسجد جامع امام خمینی (ره) اسکو، مسجد ولیعصر(عج) ایلخچی، مسجدالنبی سهند واقع درفاز یک شهر جدید سهند و مسجد فاطمه الزهرا سهند برگزار خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسکو رویکرد فرهنگی اعتکاف در سال جاری را تبیین اندیشه و آرمان های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و مدافعان حرم عنوان کرد و افزود: برگزاری گفتمان‌های دینی، سخنرانی، مداحی، دعا خوانی، از برنامه‌های مهم این روزها در مساجد است که طی سال های اخیر میزان استقبال جوانان از مراسم معنوی اعتکاف رشد داشته و این نشان دهنده عمق باور دینی و اعتقادی آینده سازان ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۴۶۵ نفر، در مراسم اعتکاف شرکت کردند، گفت: پیش بینی می‌شود امسال نیز مردم ولایت مدار شهرستان اسکو بیش از سال گذشته در این مراسم حضور یابند و در این میان شرکت بار اولی ها در اعتکاف نشانگر رویش این مراسم و پویایی و نوبودن اعتکاف است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجب زاده با اشاره به اینکه بیش از یک سوم افرادشرکتد کننده دراین مراسم باراولی ها هستند، خاطر نشان شد: این نشانگر استقبال مردم است و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر شرکت جوانان در مراسم اعتکاف، باید با ایجاد فضایی معنوی، زمینه حضور جوانان و نوجوانان برای بصیرت در این ایام فراهم شود.