به گزارش خبرنگار مهر٬ ۴۵ امین جشنواره بین المللی فیلم رشد ظهر امروز در محل سالن علامه طباطبایی خرم آباد و با حضور مدیرکل آموزش و پرورش لرستان و سعید سلطانی کارگردان برجسته سینما و تلویزیون و دانش آموزان برگزار شد.

در این جشنواره با اهداء لوح تقدیر و هدایایی از سعید سلطانی کارگردان لرستانی سینما و تلویزیون تقدیر شد.

این کارگردان برجسته سینما و تلویزیون در سخنانی با اشاره به این موضوع که لرستان در جشنواره ۴۴ ام فیلم فجر حائز رتبه شد و این امر بسیار باعث سربلندی است، اظهار داشت: به هنرمندان جوان تبریک می گویم و منت دار مسئولانی هستم که با روشن بینی و تعصب فضایی ایجاد کردند که نیروهای جوان جوهره خود را نشان دهند.

بر اساس این گزارش٬ ۴۵ امین جشنواره بین المللی فیلم رشد از ۲۸ فروردین ماه آغاز و تا دوم اردیبهشت در سراسر استان ادامه خواهد داشت.