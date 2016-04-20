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۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۵۲

فرماندار ساری:

۲۵۰۰ نفر در ساری معتکف می شوند

۲۵۰۰ نفر در ساری معتکف می شوند

ساری - فرماندار ساری با اشاره به اینکه در شهرستان ۴۳ مسجد پذیرای معتکفین خواهد بود، از ثبت‌نام دو هزار و ۵۰۰ نفر برای شرکت در این آیین معنوی خبر داد.

 به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مراسم معنوی اعتکاف در ۲۸ مسجد ویژه بانوان و ۱۵ مسجد ویژه برادران برگزار و بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر در مراسم اعتکاف حاضر می‌شوند.

 حسین زادگان با تبریک تولد حضرت علی (ع) و روز پدر، اظهار کرد: هم‌زمان با سراسر کشور مراسم معنوی اعتکاف در شهرستان ساری هم برگزار می‌شود و مردم مؤمن مرکز استان در این مراسم حضور پیدا می‌کنند.

فرماندار ساری بابیان اینکه مراسم معنوی اعتکاف از ۱۳ تا ۱۵ رجب در سطح مساجد ساری برگزار می‌شود، گفت: امیدواریم برکات حاصل از برگزاری این مراسم معنوی شامل حال همه ما شود.

وی تصریح کرد: در شرایطی که دشمن از طریق جنگ نرم به دنبال جذب جوانان ما است اما اغلب افراد حاضر در مراسم معنوی اعتکاف را جوانان انقلابی و مذهبی تشکیل می‌دهند و این نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری استکبار در بی‌هدف کردن فرزندان ما و دوری از اسلام، راه به‌جایی نبرده است.

کد مطلب 3604023

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