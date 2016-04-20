به گزارش خبرگزاری مهر، رضا آریایی به میزان خسارت های سیلاب اخیر در استان لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: در مجموع بر اساس اعلام دستگاههای اجرایی لرستان میزان کل خسارت های سیلاب در لرستان چهار هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به خسارت دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی سیلاب به راه ها، پل ها، ابنیه فنی، خطوط انتقال برق، آب شرب، معابر شهری و روستایی و همچنین پروژه های عمرانی لرستان عنوان کرد: همچنین با وقوع سیلاب شاهد خسارت ۹۷۰ میلیارد ریالی به تاسیسات انتقال آب کشاورزی، سدها و بندهای کوچک خاکی، کانال های آب بر و ایستگاههای پمپاژ کشاورزی استان بودیم.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان با اشاره به خسارت سیلاب به ۲۹ دستگاه ماشین آلات سبک شهروندان لرستانی بیان داشت: همچنین در جریان سیلاب اخیر هزار و ۵۵۰ واحد تجاری و مسکونی شهری همراه با لوازم زندگی در استان دچار خسارت شدند.

آریایی همچنین از خسارت سیلاب به دو هزار و ۸۰ واحد مسکونی روستایی لرستان خبر داد و بیان داشت: همچنین در استان شاهد فوت یک نفر بر اثر رعد و برق بودیم.

وی بیان داشت: لیست کامل خسارت های وارد شده در قالب جداول و ضمایم پیوست برای معاون اول رئیست جمهور، وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ارسال شده است.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان تصریح کرد: به محض تصمیم گیری و اتخاذ تدابیر لازم از طرف مسئولان کشوری، طرح موضوع در هئیت دولت، تصویب و ابلاغ اعتبارات برای جبران خسارت های وارد شده، اقدامات صورت گرفته به مردم اطلاع رسانی می شود.