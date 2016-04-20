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۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۰۰

مدیر کل مدیریت بحران لرستان مطرح کرد؛

خسارت بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریالی سیلاب به بخش‌های مختلف لرستان

خسارت بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریالی سیلاب به بخش‌های مختلف لرستان

خرم آباد- مدیر کل مدیریت بحران لرستان از خسارت بیش از چهار هزار میلیارد ریالی سیلاب به بخش های مختلف این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا آریایی به میزان خسارت های سیلاب اخیر در استان لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: در مجموع بر اساس اعلام دستگاههای اجرایی لرستان میزان کل خسارت های سیلاب در لرستان چهار هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به خسارت دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی سیلاب به راه ها، پل ها، ابنیه فنی، خطوط انتقال برق، آب شرب، معابر شهری و روستایی و همچنین پروژه های عمرانی لرستان عنوان کرد: همچنین با وقوع سیلاب شاهد خسارت ۹۷۰ میلیارد ریالی به تاسیسات انتقال آب کشاورزی، سدها و بندهای کوچک خاکی، کانال های آب بر و ایستگاههای پمپاژ کشاورزی استان بودیم.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان با اشاره به خسارت سیلاب به ۲۹ دستگاه ماشین آلات سبک شهروندان لرستانی بیان داشت: همچنین در جریان سیلاب اخیر هزار و ۵۵۰ واحد تجاری و مسکونی شهری همراه با لوازم زندگی در استان دچار خسارت شدند.

آریایی همچنین از خسارت سیلاب به دو هزار و ۸۰ واحد مسکونی روستایی لرستان خبر داد و بیان داشت: همچنین در استان شاهد فوت یک نفر بر اثر رعد و برق بودیم.

وی بیان داشت: لیست کامل خسارت های وارد شده در قالب جداول و ضمایم پیوست برای معاون اول رئیست جمهور، وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ارسال شده است.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان تصریح کرد: به محض تصمیم گیری و اتخاذ تدابیر لازم از طرف مسئولان کشوری، طرح موضوع در هئیت دولت، تصویب و ابلاغ اعتبارات برای جبران خسارت های وارد شده، اقدامات صورت گرفته به مردم اطلاع رسانی می شود.

کد مطلب 3604035

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