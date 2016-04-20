۱۶ هزار نفر ساعت دوره آموزشی تولید فرش دستباف در قزوین برگزار شد

علی اکبر کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این دوره آموزشی از ۱۰ دی سال گذشته لغایت پایان فروردین ماه سال جاری ادامه داشته است اظهار داشت: این دوره ها با شرکت ۱۲۰ نفر از بانوان در شهرستان قزوین و البر برگزار شد که در مجموع ۱۶ هزار ساعت کلاس آموزشی برگزار شد.

معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین افزود: درهر دوره از این کلاس ها تعداد ۴۰ نفر و هر نفر بیش از ۱۲۵ ساعت آموزش دیده اند.

وی با اشاره به اینکه این دوره ها با تخصیص اعتبار توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای شرکت کنندگان به صورت رایگان برگزار می شود عنوان کرد: علاقمندان با ثبت نام در این دوره ها بدون پرداخت هزینه، آموزش های لازم جهت تولید فرش دستباف را فرا می گیرند.

کبیری هدف از برگزاری این دوره ها را ارتقاء سطح علمی واحدهای تولید فرش دستباف در راستای کاهش هزینه ها، تامین نیروی انسانی ماهر متناسب با تولید و ارتقاء سطح مهارت قالیبافان، ترویج فرهنگ بافت فرش و تربیت بافندگان جدید، کمک به واحدهای فعال تولید فرش دستباف و ایجاد اشتغال پایدار و مولد در حوزه هنرـ صنعت فرش اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: مربیان این دوره ها، از فارغ التحصیلان رشته فرش دستباف هستند که دوره های تربیت مربی را نیز گذرانده و پیشکسوتان رشته فرش هستند.

کبیری اظهار داشت: سرفصلهای آموزشی این دوره ها که برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است، شامل آشنایی با مواد اولیه، آشنایی با طرح و نقشه فرش، چله کشی و چله دوانی، آموزش بافت و تکنیکهای تولید فرش، آشنایی با بهداشت و ایمنی کارگاه، معرفی طرحها با توجه به سلیقه بازار است.

وی یادآور شد: پس از پایان هر دوره به کسانی که موفق به گذارندن این دوره ها شده اند، گواهینامه آموزش تولید فرش دستباف اعطاء می شود.