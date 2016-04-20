به گزارش خبرگزاری مهر، از اهداف مهم این کانون می‌توان به تبیین مسئولیت‌های خانواده و دانشکده نسبت به امور آموزشی و مسئولیت اجتماعی دانشجویان و تقویت این احساس مسئولیت، ایجاد، تقویت و تحکیم رابطه بین خانواده و دانشگاه، مطالعه، بررسی، پیشنهاد و مشارکت در تسهیل و ارتقای رشد علمی و اجتماعی دانشجویان، شناسایی و جلب مشارکت‌های داوطلبانه برای ارتقاء امکانات برای تحقق اهداف کانون و ایجاد زمینه‌های عملی برای افزایش فعالیت کانون به منظور ارتقای کیفیت تحصیلی دانشجویان اشاره کرد.

در اولین مجمع این کانون که با حضور خانواده‌ دانشجویان به همراه اساتید دانشکده مهندسی مکانیک برگزار شد، گلزاری معاون وزارت ورزش و جوانان، درخصوص الزامات تشکیل، محاسن و ویژگی‌های این کانون به ایراد سخنرانی پرداخت و خانواده‌ها نیز نظرات خود را مطرح کردند.