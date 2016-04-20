به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «اکسپرس تربیون»، «سردار یوسف» وزیر امور مذهبی پاکستان با توجه به حفظ جان حجاج پاکستانی گفت: هر حاجی پاکستانی با اتصال ردیاب در زمان انجام اعمال حج ردیابی خواهد شد.

دولت پاکستان با توجه به حادثه «منا» در سال گذشته تصمیم گرفته است تا حجاج خود را در سال جدید با ردیاب به عربستان اعزام کند.

به گزارش «اکسپرس تریبون»، دولت پاکستان با توجه به حادثه منا در سال گذشته که سبب جان باختن هزاران نفر در عربستان شد، تصمیم گرفته تا حجاج خود را با ردیاب به این کشور اعزام کند.

جستجوی تعدادی از حجاج مفقود پاکستانی پس از حادثه منا تا حال بی نتیجه مانده است.

«سردار یوسف» وزیر امور مذهبی پاکستان در این خصوص گفت: هر حاجی پاکستانی با اتصال ردیاب در زمان انجام اعمال حج ردیابی خواهد شد.

وی در ادامه افزود: این ردیاب‌ ها به یک سیستم نظارت و کنترل در دو شهر عربستان متصل خواهند شد.

وزیر امور مذهبی پاکستان با توجه به شکایات مکرر در رابطه با اسکان حجاج این کشور گفت: دولت اسلام‌ آباد تصمیم گرفته تا محل اقامت همه حجاج پاکستانی در نزدیکی اماکن مقدس مکه و مدینه باشد.

سردار یوسف پیش از این، نیز گفته بود: امسال بیش از ۱۴۳ هزار پاکستانی برای اعمال حج به عربستان اعزام خواهند شد.

وی در ادامه تصریح کرد: ۸۶ هزار پاکستانی تحت پوشش برنامه دولتی و تعداد ۴۶ هزار و ۲۱۰ نفر نیز تحت پوشش بخش خصوصی برای اعمال حج به عربستان سفر خواهند کرد.

وزارت بهداشت عربستان مدتی پس از حادثه منا، با انتشار فهرست ۱۸۷ صفحه‌ای جان باختن ۵۱۵ پاکستانی را تأیید کرد. اما وزیر امور مذهبی پاکستان آمار جان باختگان را ۲۰۵ نفر اعلام کرده بود.

روزنامه پاکستانی «اردو پووینت» در این خصوص نوشت که گزارش وزارت بهداشت عربستان، دروغ دولت اسلام آباد در مورد آمار جان باختگان و ناکامی وزارت امور مذهبی پاکستان در حادثه منا را به اثبات رساند.

لازم به ذکر است تعداد آخرین آمار قربانیان فاجعه منا ۲ هزار و ۹۵۰ کشته و مفقود و بیش از ۴۱۶ مجروح اعلام شد که ایران با ۴۶۴ قربانی بیشترین قربانی را داشته و پس از ایران، مالی و نیجریه قرار داشتند.



قربانیان این فاجعه از ۳۹ کشور دنیا بودند که خاورمیانه، شبه قاره، آفریقا، شرق آسیا و اروپا را در بر می‌ گیرد.