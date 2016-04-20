به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه آمریکایی اسوشیتدپرس با اشاره ای به دیدار امروز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از این کشور نوشت، پیام دیدار اوباما از ریاض اطمینان دادن به متحدان منطقه ایش در قبال ایران است.

نویسنده در این مطلب می نویسد: پیام دیدار اوباما این است که امریکا متحدان خود در خلیج فارس را در مقابله با ایران تنها نخواهد گذاشت.

در ادامه این مطلب با اشاره به نگرانی های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره پایبند بودن آمریکا به متحدان قدیمی خود در منطقه به نقل از یک مقام ارشد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قبل از نشست رهبران شورای همکاری با اوباما می نویسد: ما می خواهیم در این نشست تضمین های جدی از آنها(آمریکایی ها) بگیریم.

به نوشته این رسانه رهبران کشورهای شورای همکاری امیدوار هستند تا در این نشست بتوانند درباره همکاری دفاع موشکی جدید با امریکا به توافق برسند و این در حالی است که اوباما خواستار نوعی صلح سرد بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری است تا از این طریق رشد شبه نظامی گری در منطقه متوقف شود.

بنا بر این نوشته دیدار اوباما با سران سعودی و دیگران رهبران شورای همکاری خلیج فارس در حالی صورت می گیرد که اختلافات طرفین بر سر ایران و آنچه که این رسانه نقش بی ثبات کننده ایران در خاورمیانه نامیده است پا بر جاست.

در ادامه این مطلب با اشاره به مواضع آمریکا در قبال نگرانی های کشورهای عضو شورای همکاری درباره نقش ایران در منطقه به نقل از «راب مالی» مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه آمده است: فکر نمی کنم ابهامی وجود داشته باشد که چه کسی متحد ما در منطقه است و چه کسی نیست.

همچنین در این گزارش آمده است اوباما نیز در این سفر درخواست هایی از رهبران شورای همکاری دارد و یکی از آن ها کمک مالی آنها برای بازسازی منطقه و عراق است.