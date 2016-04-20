به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید مشارکت صنعت برق ایران و شركت «وستاس» دانمارك به منظور چگونگي توسعه انرژي بادی، نحوه ساخت نيروگاه‌هاي بادي، ساخت و راه‌اندازی توربين‌هاي بادي و ادغام شبكه‌هاي بادي آغاز شد.

«اينيگو ساباتر» قائم مقام مديرعامل شركت «وستاس» در كارگاه آموزشي «انرژي باد و مديريت شبكه توزيع برق» با بیان اینکه هم اکنون ۱۰۰ درصد برق کمصرفی دانمارک با نصب و راه اندازی توربین و نیروگاه‌های بادی تامین می‌شود، گفت: هم اکنون انرژي بادي، منبع اصلي تامين انرژي در ۳۴ كشور جهان است، اما در ايران هنوز نابالغ بوده و هم اکنون فرصت خوبي براي توسعه ظرفیت تولید برق بادی در ایران فراهم است.



وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی تولید برق بادی دارای توجه و صرفه اقتصادی است، اظهار داشت: از این رو به دنبال چگونگي توسعه انرژي بادی، نحوه ساخت نيروگاه‌هاي بادي، ساخت و راه‌اندازی توربين‌هاي بادي و ادغام شبكه‌هاي بادي در ایران هستیم.

اكبر شعباني كيا معاون فني و اجرايي سازمان انرژي‌هاي نو ايران هم با بیان اینکه هم اکنون در حال به روزرساني اطلس بادي كشور هستیم، بیان کرد: پیش بینی می‌شود تا یک‌سال آینده اطلس برق بادی ایران تکمیل شود.

این مقام مسئول، هدف از تهیه این اطلس بادی را ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران عنوان کرد و افزود: اطلس بادی کشور با اطلاعات ماهواره‌اي درحال طراحي بوده و می تواند اطلاعات کافی را در اختیار سرمایه گذاران به منظور تولید برق بادی در کشور ایجاد کند.

معاون فني و اجرايي سازمان انرژي‌هاي نو ايران خاطرنشان کرد: به منظور افزایش ظرفیت تولید برق بادی در کشور به دنبال استفاده از تجربه شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هستیم.