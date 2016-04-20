رشد اقتصادی قزوین با اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تحقق می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی پرزحمت ظهر چهارشنبه در نشست دستگاههای اقتصادی استان که در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: حل مشکلات اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی با اجرای سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، محقق خواهد شد.

وی افزود: ایجاد هماهنگی بین تشکلهای بخش خصوصی، تسریع در عملیاتی کردن برنامه های مصوب و ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی، شناسایی و رفع موانع اجرایی در حوزه تولید از برنامه های این سازمان در اجرای اقتصاد مقاومتی است.

پرزحمت همچنین تسهیل در اجرای قوانین و مقررات مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی و ایجاد سازو کار مناسب به منظور تعیین اولویت ها در تخصیص بهینه منابع از دیگر برنامه های حوزه صنعت، معدن و تجارت برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی اعلام کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: برای اجرایی کردن اهداف، سیاستها و برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی، بروز رسانی آمار و اطلاعات در حوزه های مختلف، از اقدام مهمی است که باید همه دستگاهها و بخش خصوصی مرتبط با حوزه تولید در اولویت نخست کاری خود قرار دهند.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با در بر داشتن حوزه های بسیار مهمی از قبیل تولید، تجارت، سرمایه گذاری، زنجیره تامین، تولید، توزیع و مصرف وظایف سنگینی را عهده دار است.

پرزحمت در پایان با اشاره به گستردگی و تنوع وظایف و ماموریت های این سازمان در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، همکاری و تعامل بیش از پیش دستگاهها اجرایی و تشکلهای اقتصادی استان را خواستار شد.