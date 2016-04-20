  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۳۳

در دیدار با وزیر دفاع آمریکا؛

الزیانی اعلام کرد: همکاری شورای همکاری و آمریکا در دفاع موشکی

الزیانی اعلام کرد: همکاری شورای همکاری و آمریکا در دفاع موشکی

دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در نشست خبری با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از همکاری دفاعی میان کشورهای عضو این شورا و آمریکایی ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البوابه، عبداللطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد: در نشست با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا اوضاع منطقه و تلاش ها برای مقابله با داعش را بررسی کردیم.

وی مدعی شد: وزیران شورای همکاری مراتب نگرانی خود را از ادامه دخالت ایران در امور منطقه اعلام کردند.

الزیانی بیان کرد: کشورهای شورای همکاری به تعهدات و مسئولیت های بین المللی خود در برابر چالش ها و بحران هایی که ثبات منطقه را تهدید می کند پایبند خواهند بود.

وی ادعا کرد: وزیر دفاع آمریکا بر پایبندی آمریکا در حمایت از کشورهای شورای همکاری علیه اقدامات ایران و اهمیت همکاری دفاعی موشکی میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا در سایه شرایط و چالش های امنیتی که منطقه با آن روبرو است از جمله خطر تروریسم و دخالت های مستمر ایران برای بی ثباتی منطقه و حمایت از گروه های تروریستی و حمایت مالی از آنها تاکید کرد.

الزیانی از گشت های مشترک برای مقابله با قاچاق سلاح ایران به یمن خبر داد.

کد مطلب 3604078

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها