الزیانی اعلام کرد: همکاری شورای همکاری و آمریکا در دفاع موشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البوابه، عبداللطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد: در نشست با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا اوضاع منطقه و تلاش ها برای مقابله با داعش را بررسی کردیم.

وی مدعی شد: وزیران شورای همکاری مراتب نگرانی خود را از ادامه دخالت ایران در امور منطقه اعلام کردند.

الزیانی بیان کرد: کشورهای شورای همکاری به تعهدات و مسئولیت های بین المللی خود در برابر چالش ها و بحران هایی که ثبات منطقه را تهدید می کند پایبند خواهند بود.

وی ادعا کرد: وزیر دفاع آمریکا بر پایبندی آمریکا در حمایت از کشورهای شورای همکاری علیه اقدامات ایران و اهمیت همکاری دفاعی موشکی میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا در سایه شرایط و چالش های امنیتی که منطقه با آن روبرو است از جمله خطر تروریسم و دخالت های مستمر ایران برای بی ثباتی منطقه و حمایت از گروه های تروریستی و حمایت مالی از آنها تاکید کرد.

الزیانی از گشت های مشترک برای مقابله با قاچاق سلاح ایران به یمن خبر داد.