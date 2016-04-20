خبرگزاری مهر- استان‌ها: روایت هنرهای ازیادرفته، حکایت هنرمندانی است که در گوشه‌ای بی‌صدا چکش به ساز زندگی‌شان می‌زنند و فوت‌وفن عشق و هنر را بر ذهن می‌نشانند. هنرمندانی که خاک را هنر کیمیا می‌کنند و با سرانگشتان خود سوزن به تن فراموشی زده و نقش برجسته جلوی دیدگان می‌آورند.

از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق و از قلب ایران‌زمین که بگذری این هنر زنان و مردان سرزمین ایران است که شگفتی و نور می‌افشاند و تو را با آثاری آشنا می‌کند که در پستوهای قدیمی خاک می‌خورند و غمناک به انتظار یک نگاه نشسته‌اند.

اگر می‌خواهی به دیدار هنر مردمان ایران‌زمین بروی بهتر است از بازار سنت و تاریخ، همان‌جا که صدای مسگری با قلم‌زنی خاتم‌کاران در چله‌کشی قالیبافان هنگامه نمدمالی در سرزمین حصیر سازان که پایبند موج بافی و میناکاری می‌شود و عبای عشق به تن می‌کند و نوای ذوب شدن آهن آهنگران به گوش می‌رسد بگذری و سلامی کنی به آخرین بازماندگانی که تا رمق آخر وفادار به هنرهایشان مانده‌اند.

شماره دهم مجله ایران مهر آنچه را که برای مرور روی پیشخوان تفکر مخاطب آورده و لطافت روح را تلنگر می‌زند، روایت هنرهای ازیادرفته‌ای است که با سرانگشتان هنرمندان ایرانی در گوشه‌ای بی‌صدا رنگ می‌بازند، روایتی که سخن از دیروزی روشن و امروزی خاموش دارد؛ همان دیروزی که دخترکان قالیباف چله های زندگی را بر دار «قالی» می‌کشیدند و گره به امید پایداری هنرشان می‌زدند اما دریغ که فرش‌های رنگ گرفته با دستانشان، حالا از زیر پا درآمده و حس حضورشان بی‌رنگ شده است.

ماجرا فقط همین نیست، «قلم‌زنی» با کمرنگ شدن «مسگری» رونق خود را ازدست‌داده و از «قلمکاری» که روزگاری زینت لباس‌های زنان و مردان این سرزمین بود، خبری نیست، نقش‌های اسلیمی و خطایی «منبت‌کاری» جای خود را به طرح‌های خارجی داده و کارگاه‌های «عبا بافی» با واردات نمونه‌های چینی، کاهش درآمد، مرگ استادکاران قدیمی و بی‌علاقگی بازماندگان به تعطیلی کشیده شده‌اند.

حالا دیگر صدای ضربه‌های چوب استاد «لحاف‌دوز» که با دستان پینه‌بسته‌اش بر پارچه لوله شده پر از پنبه می‌زد از کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر به گوش نمی‌رسد و ردپای «گیوه» هم با قدم‌های انواع و اقسام کفش‌های صنعتی پاک‌شده است، حالِ «گلیم‌بافی» و «جاجیم‌بافی» هم همین است، هنری که روزگاری با آوای لالایی شیر زنان عشایری در نقاط مختلف ایران قد کشیده و بالنده شده بود، امروز در سایه بی‌توجهی‌ها رج به رج رنگ می‌بازد و آب می‌رود.

این شماره مجله ایران مهر نگاهی گذرا به ده‌ها هنر خاموش ایرانی دارد و واگویه حال پریشان هنرمندانی است که زایش اندیشه و هنر خود را به چوب، نخ، حصیر، فلز و ... وصله زدند، هنرهایی که بی‌صدا، بی غزل، بی خداحافظی از حافظه هنرهای این دیار پاک می‌شود.

مجله پیش رو را به‌منظور شناسایی، ثبت و ضبط و درنهایت تلنگری برای احیاء این هنرهای در حال فراموشی به روی مخاطبان می‌گشاییم تا که شاید بتوان به بررسی راهکارهای احیاء این هنرها در سراسر کشور با توسل به راهکارهای بومی اندیشید و بستری برای حمایت از هنرمندانش فراهم کرد.

مستند‌سازی وضعیت این هنرها می‌تواند نمایه‌ای جامع از وضعیت هنرهای سنتی و بومی این سرزمین پیش روی مخاطبان، مسئولان و کارشناسان قرار دهد به امید اینکه آستینی برای رونق دوباره این داشته ها بالا زده شود.

همراه باشید برای ورق زدن صفحه صفحه روایت تلخ «هنرهای ازیادرفته ایران» از زبان هنرمندانی که نبض هنرمندی‌شان هنوز در جای‌جای این سرزمین می‌زند.

برای دریافت شماره دهم مجله ایران مهر این جا کلیک کنید.