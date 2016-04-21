انتشار چهار مجموعه داستان تازه از نویسندگان جوان

به گزارش خبرنگار مهر، نشر نیماژ در آستانه نمایشگاه بینالمللی کتاب چهار مجموعه داستان از نویسندگان جوان ایران را با عنوان «خانه کوچک ما»، «لندن شهر چیزهای قرمز»، «پیاده روی در ته دنیا»، و «سایه تاریک کاجها» را منتشر کرد.
مجموعه داستان «خانه کوچک ما» شامل ۱۲ داستان کوتاه است که با عناوین به داری بگو خیلی نامردی، در غربی رنگ پریده، تمرین در شب تاریکی، اجنهها، جانی گیتار، چه دنیایی بود، کابوسهای بیداری، پروانهها، لالی، در مکانی مقدس، خانه کوچک ما و طلسم در این اثر قرار گرفته است.
در بخشی از داستان نخست از این مجموعه میخوانیم: هر سال باید میرفتم. پدر میگفت: نکنه یه وقت یادت بره و نیایی؛ اون وقت استخونای مادرت تو قبر میلرزه. خودت که میدونی، هر وقت به خوابم میاد، دیگه دست بردار نیست. همش ام تو رو به زبون میاره. هر چه بش میگم: بابا جان، آخه داری خیلی پیر شده، حال وحوصله هیچی رو نداره؛ به خرجش نمیره. میگه پس گوشت نذری رو کی باید تقسیم کنه؟ من گفتم به آرامش احتیاج دارم. حالا تو میگی من چه کار کنم بابا؟
این کتاب در ۱۸۲ صفحه با قیمت ۱۲ هزار تومان منتشر شده است.
مجموعه داستان «لندن شهر چیزهای قرمز» را نوید حمزوی روزنامهنگار و مترجم معاصر نوشته و شامل ۱۲ داستان کوتاه است که اسامی برخی از آنها عبارتند از یکی شدگی در جامعه یونایتد کینگ دام، حلزون و اولین جنگ خلیج فارس، بنگ بنگ، تاریخ کوتاه ادبیات انگلیسی و... .
در یکی از داستانهای این مجموعه میخوانیم: هر دو قهر کرده بودند و دیگر نمیخواستند قدم از قدم روی خاک ایران، هیچ جایش، بردارند. هیچگاه پای برهنه بر زمین نمیگذاشتند و مدام کفش، صندل یا دست کم جوراب به پا داشتند ...
این کتاب در ۹۳ صفحه با قیمت ۸ هزار تومان منتشر شده است.
کتاب «پیادهروی در کف دریا» شامل هفت داستان کوتاه از مهدی جعفری است .
در بخشی از داستان نخست این مجموعه میخوانیم: اتوبوس رفت و من حاشیه جاده را نگاه میکردم. پنج ماه بود که از شیراز دور بودم. اما انگار سالها پیش خام و خنگ و احمق، پا به سفر گذاشته بودم. نمیدانم چرا، اما دوست دارم به آن جوانک پا در سفر گذاشته سیر بخندم، انگار سالها بود که از خانه دور بودم و مثل اینکه توی تمام این سالها پشت پا زده باشم با مادرم، خواهرم، و حتی به آن خاطره دور و گنگ پدرم.
این کتاب در ۱۲۷ صفحه با قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر شده است.
مجموعه داستان «سایه تاریک کاجها» نوشته غلامرضا رضایی نویسنده مجموعه داستان «عاشقانه مارها» است که برای وی در دو سال گذشته جایزه ادبی هفت اقلیم را به ارمغان آورده است.
این کتاب شامل هفت داستان کوتاه با عناوین هزارمین شب مادام ریتا، صخره مرجانی، ضیافت کوچه شبانه، سایه تاریک کاجها، دو به هیچ، مسافرخانه چهارباغ و نوشتههای شفاهی است.
در بخشی از این مجموعه میخوانیم: دو هفته از آمدنم گذشته، هنوز عادت نکردهام. ای جور که میگویند جزیره یک زمانی تبعیدگاه بوده. به نظرم آنقدرها جای بدی نمیآید. فقط شرجیهایش کمی آزار میدهند. کافی است چند دقیقه بروی بیرون. خدا بخواهد تا ده دوازده روز دیگر شرجیها تمام میشوند. هفته اول گشتی زدم توی شهر. بازار خوبی دارد. بعضی اجناسش از آن طرف خلیج میآیند. این جوز که دیدیم همه مغازهدارهایش بومیاند.
این کتاب در ۱۱۰ صفحه با قیمت هشت هزار تومان منتشر شده است.
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