به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اصغری ظهر چهارشنبه در نخستین روز از هفته سلامت در حضور مسئولان و در جمع دانش آموزان، اظهار داشت: بر اساس آمار جهانی، ۱۰ درصد از هر جامعه‌ای مبتلا به بیماری‌ دیابت است که بر این اساس باید ۵۰۰ هزار مبتلا به دیابت در استان اصفهان داشته باشیم که تاکنون ۲۰۰ هزار نفر از این بیماران شناسایی شدند و بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مبتلایان از بیماری خود آگاهی ندارند.

وی بیان داشت: امسال یکی از برنامه محوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شناسایی بیماران دیابتی است که از بیماری خود مطلع نیستند یعنی اجرای جدی طرح غربالگری بیماری دیابت را در این سال پیگیر هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان با اشاره به اینکه دانش آموزان نقش مهمی در بالا بردن آگاهی خانواده ها دارند، اعلام کرد: امیدواریم با همکاری آموزش و پرورش، کمیته سلامت سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان بتوانیم بیش از ۲۰۰ هزار نفر مبتلایان به دیابت را در اصفهان شناسایی کنیم که این اقدام در برخی شهرها آغاز شده ولی در کلان شهر اصفهان هنوز سیستم ما آغاز به کار نکرده و مردم باید در این راستا به ما کمک کنند.

وی بیان کرد: ابعاد سلامت روحی و روانی می‌تواند سبب رشد جامعه شود و امیدواریم به زودی این مسئله را اعلام کنیم که همه افراد مبتلا به دیابت در اصفهان شناسایی شده و این بیماری خاموش و کشنده را کنترل کرده‌ایم.

اصغری گفت: هفته سلامت برنامه‌ای جهانی است که در همه کشورها به منظور بالا بردن سطح آگاهی مردم برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه شعار امسال هفته سلامت غلبه بر دیابت است، افزود: دیابت نوعی بیماری است که با پیشگیری، بیش از ۸۰ درصد عوارض آن قابل کنترل بوده و اگر پیشگیری نشود بسیار آسیب‌رسان و هزینه‌بر خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد: عوامل مختلفی سبب مبتلا شدن فرد به دیابت می‌شود اما با رعایت رژیم غذایی، تحرک فیزیکی و داشتن روزانه نیم ساعت ورزش می‌توان به کاهش دیابت کمک کرد، علاوه بر این قطع مصرف دخانیات و کنترل استرس نیز از جمله مواردی است که می‌تواند به کاهش دیابت کمک کند.