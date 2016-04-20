محمدرضا صفی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بررسی هایی که در خصوص صادرات لرستان در سال گذشته انجام دادیم، مشخص شد که سهم لرستان از صادرات کشور، میزان مطلوبی نیست و بر همین اساس پیگیری ها و برنامه ریزی های ویژه ای در این خصوص انجام دادیم.

وی ادامه داد: علیرغم طرفیتهای ویژه لرستان در بسیاری از زمینه های صادرات اعم از منابع معدنی، کشاورزی و ... استان نتوانسته سهم مطلوبی از صادرات کشور داشته باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان عنوان کرد: در شش ماهه پایانی سال گذشته با بررسی هایی که انجام دادیم، مشخص شد که لازم است برخی از کالاهای جدید وارد چرخه صادرات استان شده و بازارهای جدیدی هم برای صادرات استان شناسایی شود.

صفی خانی یاد آور شد: همچنین مشخص شد که یک سری از کالاهایی که تا کنون از استان صادر می شده، نبابد بیشتر از این روی آنها مانور داد و بلکه باید بازارهای جدید و کالاهای رقابتی تری وارد چرخه صادارات استان کرد.

وی با اشاره به موقعیت سوق الجیشی و پتانسیل های لرستان عنوان کرد: در این راستا باید به شناسایی بازارهای جدیدتر اقدام کرد تا دغدغه تولید کنندگان استان در این زمینه کمتر شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تصریح کرد: برنامه ریزی و هدف گذاری در حوزه صادرات سبب می شود که دغدغه های تولید کنندگان استان کاهش یابد.

صفی خانی مهمترین مشکلات صادرات استات را نبود تشکل های تخصصی در این زمینه عنوان کرد و گفت: وجود تشکل های تخصصی صادارات در قالب تشکل های حقوقی می تواند تسهیل گر صادارات استان باشد چرا که در این صورت مشکلاتی از قبیل مسائل گمرکی، بازاریابی و ... برای تولیدکنندگان به راحتی قابل پیگیری است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان عنوان کرد: وجود چنین تشکل هایی در کنار افزایش مزیت های رقابتی در کالاهای تولیدی استان سبب تقویت و تسریع در تدوین استراتژی های صادراتی، سهم صادرات و درآمدهای این حوزه خواهد شد.

صفی خانی ادامه داد: صادرات لرستان در شش ماهه اول سال گذشته ۵۰ میلیون و ۳۷ هزار و ۷۴۴ دلار بوده که بر این اساس تصمیم گرفته شد تا جهشی در شش ماهه دوم سال ۹۴ و صادرات استان شکل بگیرد که خوشبختانه این برنامه بیش از ۱۰۰ درصد تحقق یافته است.

وی ادامه داد: بازارهای عمده صادراتی استان، کشورهای عراق و افغانستان هستند و تلاش می کنیم تا بازارهای جدیدتری شناسایی و هدفگذاری شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزود: بخش عمده صادرات لرستان شامل سنگ ساختمانی، سیمان، ظروف شیشه ای، مواد شوینده، میلگرد، سالامبور گوسفندی و ... بوده و برنامه هایی برای صادرات دیگر محصولات استان نیز در دست پیگیری و اجرا است.