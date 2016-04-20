غربالگری ۹۰ درصدی تنبلی چشم در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله مسعودی فرید در نشست خبری با بیان اینکه در سازمان بهزیستی بیشتر به جنبه‌های پیشگیرانه سلامت توجه داریم، افزود: به عنوان مثال پیشگیری از معلولیت‌ها را به صورت جدی در دستور کار داریم و ۱۵ سال است که پیشگیری از تنبلی چشم در قالب برنامه‌های غربالگری دنبال می‌شود و پوشش ۹۰ درصدی در این زمینه محقق شده است. همچنین غربالگری شنوایی نوزادان را با نرخ پوشش ۷۵ درصد انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: اخیرا وزارت بهداشت قصد ورود به این حیطه را دارد و اگر بتوانیم با همکاری بیشتر نرخ پوشش غربالگری شنوایی نوزادان را به صددرصد نزدیک خواهیم کرد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به وجود ۱۰۰۰ مرکز مشاوره ژنتیک در سطح کشور نیز اشاره کرد و گفت: غربالگری اوتیسم را نیز در سازمان بهزیستی انجام می‌دهیم و از آنجا که سلامت کودکان برای ما حائز اهمیت است، در روستامهدها یک وعده غذای گرم توزیع می‌کنیم که اعتبار لازم برای اجرای آن امسال به ۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.