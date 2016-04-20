«اقتصادخلاق»در هنرهای قرآنی اقدامی عملی در رسیدن به اقتصادمقاوتی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدرضا حشمتی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سه شنبه ٣١ فروردین ماه در بازدیدی از نمایشگاه خطاطی بانو مهرناز قربان پور در نگارخانه ترانه باران بر ترکیب خط و تذهیب در زیباتر شدن هر چه بیشتر آثار قرآنی تاکید کرد.

در این نمایشگاه بیش از ۳۰ اثر قرآنی به نمایش درآمده که تمامی آنها با خط نسخ مزین شده‌اند.

حشتمی درباره این نمایشگاه گفت: برایم لذت‌آور است که می‌بینم جوانان هنرمند ما چنین عاشقانه و با خلوص نیت کار قرآنی می‌کنند؛ اتفاقی که می‌تواند ما را نسبت به آینده هنر قرآنی امیدوار کند.

معاون قرآنی وزیر فرهنگ افزود: هنرمند این نمایشگاه جدا از اینکه خط خوبی دارد از تیزهوشی مناسبی نیز بهره برده، چون انتخاب آیه‌ها به گونه‌ای است که به زیبایی کارش افزوده است. در کلامی دیگر اگر خوشنویسی با انتخاب صحیح آیه‌های قرآنی همراه شود حتی نیازمند ترجمه نیست و به خودی خود معنا را به بیننده منتقل می‌کند.

حشتمی به توضیح فوق اضافه کرد: خط نسخ زیبایی سحرانگیز دارد و این زیبایی نشأت گرفته از ذوق و سلیقه هنر هنرمندانی چون استاد «نی‌ریزی» است، البته زیبایی خطوطی چون نستعلیق و شکسته را کتمان نمی‌کنم اما خوانایی و شیوایی خط نسخ را در خطوط دیگر نمی‌توان مشاهده کرد.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: وظیفه ما و تمام مسئولانی که در عرصه فرهنگ و هنر قرآنی فعالیت می‌کنیم، این است که از هنرهای قرآنی حمایت کامل را به عمل آوریم. برای همین سعی می‌کنیم با فراهم کردن امکانات مادی و معنوی شرایط کار کردن را برای هنرمندان مهیاتر از گذشته کنیم.