به گزارش خبرنگار مهر٬ مسئول بسیج رسانه گیلان در نشست خبری دبیران سه کمیته فرهنگیان٬ ایثارگران و بانوان ستاد کنگره هشت هزار شهید گیلان که ظهر چهارشنبه در سپاه قدس رشت برگزار شد با بیان اینکه آرامش امروز مدیون رشادت های شهدا است اظهار کرد: شهدا مصداق بارز مقاومت هستند.

محسن جعفری با اشاره به ساز و کار کنگره هشت هزار سهید استان گیلان گفت: غرفه های جنگ نرم، تهدیدات اجتماعی با همکاری پلیس فتا و غرفه «از خزر تا اروند» که ویژه بسیج رسانه است در راستای این کنگره تشکیل می شود.

وی رسانه ها را تاثیرگذارترین ابزاز در دنیای امروز دانست و افزود: در کنگره فوق، جایگاه ویژه ای برای خبرنگاران و عکاسان خبری تعیین شده است.

جعفری از برگزاری دو اردو برای خبرنگاران پس از اتمام کنگره خبر داد و تصریح کرد: یک اردو با عنوان راهیان نور و اردوی دیگر با عنوان اقتصاد مقاومتی در داخل استان انجام می شود.

در ادامه این نشست، دبیر کمیته ایثارگران کنگره هشت هزار شهید استان گیلان گفت: برگزاری کنگره با محوریت ایثارگران همدلی٬همگرایی و همفکری با تمام سلایق جامعه برای تبیین اهداف شهدا از اهمیت خاصی برخوردار است.

حضور سردار صفوی در کنگره هشت هزار شهید گیلان

سرهنگ نورالله توده همه نهادها را برای بسیج شدن در اجرای این کنگره فرا خواند و افزود: برای برگزاری این مراسم از ارتش و ناجا به تناسب فراوانی هر شهرستان نیرو تعیین شده است.

وی گفت: برای هر کدام از اجلاس، بسته های فرهنگی آماده شده است.

دبیر کمیته ایثارگران کنگره ملی هشت هزار شهید دفاع مقدس گیلان تاریخ اجرای اجلاسیه ایثارگران را صبح ۱۴ اردیبهشت در میدان شهدای ذهاب اعلام و اظهار کرد: سخنران اصلی این اجلاسیه، سرلشکر رحیم صفوی و مداح آن نیز حاج مرتضی طاهری است.

سرهنگ توده با بیان اینکه شاخص های یگانی از نیروهای ارتش برای برگزاری این مراسم تعیین شده است افزود: معیار تعیین این نیروها میزان حضور درجبهه٬ میزان جانبازی و میزان ایثارگری است.

مشاور وزیر کشور،سخنران اجلاس زنان و دفاع مقدس

همچنین در این نشست، دبیر اجلاس زنان کنگره ملی هشت هزار شهید دفاع مقدس گیلان با اشاره به پیشرفت تکنولوژی در عصر حاضر اظهار کرد: باید با استفاده از تکنولوژی و ابتکار، برای بهتر شناساندن فرهنگ ایثار و شهادت بهره برد.

لعیا علی نژاد، اجلاس زنان را یکی از چهار اجلاس این کنگره اعلام و تصریح کرد: این اجلاس ساعت نه صبح روز ۱۲ اردیبهشت در میدان شهدای ذهاب برگزار می شود.

وی با بیان اینکه کمیته بانوان این کنگره از اواخر سال ۹۳ تشکیل شد گفت: این کمیته با حضور اکثر مشاوران خواهر که در دستگاه های دولتی شاغل هستند تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است.

دبیر کمیته بانوان کنگره یکی از اقدامات انجام شده در راستای کنگره هشت هزار شهید را٬ برگزاری اولین یادواره بانوان و دفاع مقدس با محوریت مادران شهید جنیدی اعلام کرد و افزود: زنان شهیده، لشگری از فرشتگان هستند و در این کنگره نیز مشاور وزیر کشور به عنوان سخنگو حضور پیدا می کند.

علی نژاد تجلیل از مادران شهید تک فرزند٬ دو فرزند و سه فرزند شهید را از اهم برنامه های کنگره زنان برشمرد و گفت: دعوت از یک زن تازه مسلمان شده خارجی نیز در این برنامه ها انجام شده است.

مسول سازمان بسیج فرهنگیان و دبیر اجلاسیه فرهنگیان نیز در این نشست گفت: این مراسم بعد از ۱۵سال در گیلان با گرایش فرهنگیان برگزار می شود.

سرهنگ محمدهادی سرافراز افزود: پیش از این٬ این کنگره در هر استانی با گرایش های مختلفی برگزار شده بود اما در گیلان با گرایش هشت هزار شهید برگزار می شود.

وی اجلاس فرهنگیان را اولین اجلاس این کنگره اعلام و تصریح کرد: گیلان با ۱۵۶ شهید فرهنگی و ۸۶۴ شهید دانش آموز در مجموعه فرهنگیان، بیش از یک هشتم شهدای گیلان را تحت پوشش قرار می دهد که از همین رو از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به گفته سرهنگ سرافزار، اجلاس شهدای فرهنگی در قابل کنگره هشت هزار شهید استان گیلان، در ۱۱ اردیبشهت در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار می شود.

دبیر کمیته فرهنگیان کنگره با توجه به مصادف شدن برگزاری کنگره با هفته معلم٬ هفته بسیج فرهنگیان و سالروز شهید مطهری افزود: تمام برنامه های این هفته در اجلاسیه فرهنگیان ادغام شده است.