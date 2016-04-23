علی غضنفری استاد دانشگاه، مترجم، شاعر و ترانه سرا که کار ترجمه این نامه‌ها را برعهده داشته است، در این باره به خبرنگار مهر گفت: نخستین آثار هِسِه در قالب­‌های سنتی قرن نوزدهم بودند. اشعارش به­ طور کامل به شیوه رُمانتیک پیوند دارند. زبان و روش نگارش وی نیز متأثر از نویسنده و شاعر بزرگ سوییسی گُتفرید کِلِر است.

وی افزود: محتوای نوشته‌های هرمان هسه علیه گسترش صنعتی­‌شدن و هجوم توده‌های مردم به شهرنشینی است و بیشتر به اصلاح‌­طلبی زندگی مردم و جوان­گرایی می‌­پردازد. یکی دیگر از ویژگی­‌های هِسِه روح­گرایی است. آثار هِسِه به­‌خاطر اظهاراتش علیه جنگ و ضدیت با ناسیونال­ سوسیالیست­‌ها از سال ۱۹۳۷، فقط پنهانی قابل خرید بودند و نسل جوان آلمان از سال ۱۹۴۵ با آثارش آشنایی پیدا کرد.

غضنفری ادامه داد: هِسِه در آغاز، گرایش­‌های کمونیستی داشت و با عنایت به شیوه‌ها و روش‌­های آن روز امپریالیست­‌ها، سوسیالیسم را در شرایط آن دوران بهترین روش حکومتی می­‌دانست لیکن ادعا داشت در شرایط موجود کمونیسم حرفی برای گفتن دارد و ای کاش می­‌شد این­ها را بدون توپ و تفنگ گفت و اجرا کرد.

وی همچنین گفت: هرمان هسه «Symbios» را که همان هم­سویی برای رسیدن به اهداف انسان‌ساز است و «Mutualismus» را کـه همان مشترک اندیشی و هم­دلی برای دست­یابی به هدفی مشترک است، از طبیعت دریافت می­‌کند و انگل واره بـودن را که همان «Parasitismus» است، مردود می­‌شمارد، که این پدیده نیز با الهام از طبیعت به علوم انسانی و جامعه شناسی و حتی مدیریت نوین وارد شده است.

این مترجم ادبیات آلمانی زبان یادآور شد: در داستان‌­ها و نامه‌های هِرمان هِسِه نیز همیشه انسان‌­هایی را می­‌بینیم که در طول داستان به‌­گونه‌های مختلف از راه بد به راه راست هدایت می‌­شوند و به دنبال تکامل و دست­یابی به رسالت­‌های انسانی هستند. این امر در گرگ بیابان (Steppenwolf) و بازی با مهره‌های شیشه (Glasperlenspiele) که جایزه­ نوبل را برایش به ارمغان آورد، آشکارا دیده می‌­شود.

به گفته غضنفری، نامه‌های هِسِه نیز این پند و اندرز را دارند که ایستایی و سکون برای یک انسان جایز نیست و روح آدمی پیوسته باید با پیشانی آینده به دوردست­‌ها بنگرد و همواره در تلاش باشد تا آموزش‌های نوین را در اندیشه بپروراند.

وی افزود: نکته‌­ای بسیار مهم که در این نامه‌ها به چشم می‌خورد، این است که پی بردن به سیاسی بودن هِسِه را به زیبایی در نامه‌های وی می‌­توان دید که در موضوعات مختلف نوشته شده‌­اند. او در نامه‌هایش ثابت می­‌کند که شاعر و نویسنده­‌ای نیست که اشعار و نوشته‌هایش تاریخ مصرف داشته باشند.

این مترجم ادبیات آلمانی زبان در پایان گفت: من نامه‌هایی را برگزیدم که پیام آن­ها را امروز می‌­توان به بسیاری از مردم و سیاستمداران در بسیاری از نقاط دنیا ارسال کرد.