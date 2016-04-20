سیف از آمریکا بازگشت و به پاستور رفت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی پس از بازگشت از سفر کاری آمریکا ( شرکت در نشست مشترک صندوق بين المللي پول (IMF) و گروه بانک جهاني (World Bank Group)، حضور در شورای روابط خارجی آمریکا و دیدار با وزیر خزانه داری این کشور) ، امروز چهارشنبه در جلسه هیات دولت به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور حضور یافت.

اظهارات ولی الله سیف در این سفر، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت و حتی منجر به موضع‌گیری مقامات ارشد اجرایی کشور در این باره شد. رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه این سفر که با بلومبرگ گفتگو می‌کرد، برای نخستین بار مطرح کرد که ایران تاکنون تقریبا هیچ عایدی از برجام نداشته است.

حال او به کشور بازگشته و در جلسه امروز چهارشنبه هیات وزیران به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور شرکت کرده است. اینکه در این جلسه ولی الله سیف چه گزارشی از سفر به آمریکا به دولت ارائه کرده و آیا مقامات ارشد اجرایی در این باره مطالبی بیان کرده‌اند، هنوز خبری در دست نیست ولی باید منتظر روزهای آینده ماند و دید سرانجام قرار است چه اتفاقی رخ دهد.

حضور ولی الله سیف در جلسه امروز هیات دولت