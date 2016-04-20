به گزارش خبرنگار مهر، داوود ناصری امید در مراسم بازدید از مراکز آموزشی فنی حرفه ای کرمانشاه که امروز چهارشبه با حضور استاندار و جمعی از مسئولان انجام شد، اظهار داشت: در سال گذشته مجموعا بیش از ۴/۵ میلیون نفر ساعت در بخش دولتی و بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ساعت در بخش خصوصی آموزش های لازم فنی و حرفه ای را دریافت نمودند.

وی افزود: همچنین ۲۲ مرکز ثابت آموزشی در سطح استان با ۱۸۰ کارگاه در بخش های پادگان نظامی، تیم های سیار در روستا، زندان ها دانشگاه ها و... آموزش های لازم در فناوری نوین را ارائه می دهند.

ناصری امید در ادامه بیان کرد: آموزش های ارائه شده در بخش دولتی شامل ۶۰ درصد در بخش صنعت، ۳۰درصد در بخش کشاورزی و ۱۰ درصد در بخش خدمات است.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد آموزش های بخش خصوصی در واحدهای خدماتی است، یاد آور شد: همچنین ۲۰ درصد آموزش های فنی و حرفه ای در بخش های صنعتی و ۱۰ درصد نیز در بخش کشاورزی است.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین در بخش های دولتی ۳۵ درصد بانوان و ۶۵ درصد آقایان آموزش های لازم را دریافت کرده اند و در بخش خصوصی نیز این رقم شامل ۶۰ درصد بانوان و ۴۰درصد آقایان می باشد که از خدمات آموزشی سازمان فنی و حرفه ای در استان بهره مند شده‌اند.

ناصری امید در ادامه بازدید هیئت همراه استاندار از مرکز آموزشی های تک، فنی و حرفه ای کرمانشاه بیان کرد: این مرکز شامل ۱۰ کارگاه آموزشی با واحدهای شامل بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، کارگاه نمونه سازی سریع، کارگاه ریخته‌گری، کارگاه ابزار دقیق و... است که هم اکنون فعال و در حال آموزش تولیدات فناوری می باشند.

ناصری امید گفت: در این ۱۰ کارگاه بیش از ۱۰ متخصص جهت آموزش‌های فنی و حرفه ای به متوسط روزانه ۱۰۰ نفر در کل مرکز فراتکنولوژی (مرکز تربیت مربی فناورهای برترهای تک) در هر بخش با ظرفیت بیش ۱۰ نفر به ارائه و دریافت خدمات آموزشی اهتمام لازم را‌دارند.

مدیر کل سازمان فنی و‌حرفه ای کرمانشاه اظهار داشت: واحد بیوتکنولوژی مختص به فعالیت کشاورزی، نانو صنایع جهت تولیدات غذایی، ابزار دقیق شامل تولید شیرآلات پتروشیمی، ریخته گری در زمینه ذوب فلزات، کارگاه نمونه گیری سریع در بخش مکانیک به فعالیت می پردازند.