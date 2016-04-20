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۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۲۲

رئیس دانشکده کشاورزی تربیت مدرس:

مرکز توسعه علم و فنآوری در قزوین راه اندازی شود

مرکز توسعه علم و فنآوری در قزوین راه اندازی شود

قزوین- رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس گفت: استان قزوین با داشتن توانمندی خوب کشاورزی ظرفیت راه اندازی مرکز توسعه علم و فنآوری کشاورزی را دارد تا توسعه پایدار در آن محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طارمی روز چهارشنبه در نشست با کارشناسان کشاورزی استان قزوین که در سالن باغستان برگزار شد اظهارداشت: در استان قزوین ظرفیت بسیار خوبی در حوزه کشاورزی وجود دارد و با این قابلیتها نباید اقتصاد استان دچار مشکل باشد.

وی افزود: مهمترین هدف از اجرای اقتصاد مقاومتی توجه به تولید و اشتغال است و با عبور از شعارگرایی باید به سمت اقدام و عمل گام برداریم که بستر این کار فراهم است و با استفاده از این ظرفیت ها باید با همت مظاعف حرکت کنیم.

طارمی تصریح کرد: سرعت تولید علم در جهان بسیار بالاست و باید خود را با این سرعت علمی هماهنگ کنیم تا از غافله عقب نمانیم.

وی بیان کرد: سرعت تولید علم در کشورمان بالاست اما در تجاری سازی علم و تولید ثروت جایگاه مناسبی نداریم و باید این عقب افتادگی جبران شود.

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: شعار دانشگاه تربیت مدرس حرکت به سمت پژوهش محوری است که در ۵ سال اخیر این مسیر اصلاح شده و ساختار دانشگاه علاوه بر آموزش و پژوهش به گونه ای است تا دانش در محیط اطراف خود و اقتصاد کشور باشد.

طارمی یادآورشد: تولید علم از اهداف دانشگاه تربیت مدرس است و مرجعیت علمی وظیفه دانشگاه های شاخص است و در میان دانشگاه های جامع کشور رتبه دوم را در تولید علم کسب کرده ایم.

وی اضافه کرد: ۱۰ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشگاه داریم و با ۸۰۰ عضو هیئت علمی تاکنون ۹۸۰۰ فارغ التحصیل از این دانشگاه داشته ایم و سیاست دانشگاه این است که به سمت موثربودن در اقتصاد کشور حرکت کند.

راه اندازی مرکز توسعه علوم و فنآوری در قزوین

طارمی اظهارداشت: قزوین این ظرفیت را دارد که یک مرکز توسعه علوم و فنآوری کشاورزی در آن راه اندازی شود که در این میان در صورت همکاری مسئولان استان می توان این ظرفیت را در استان ایجاد کرد.

وی گفت: استفاده بهینه از منابع آب و خاک و حرکت به سمت کشت گلخانه ای از کارهایی است که میتواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.

کد مطلب 3604135

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