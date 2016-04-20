مرکز توسعه علم و فنآوری در قزوین راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، طارمی روز چهارشنبه در نشست با کارشناسان کشاورزی استان قزوین که در سالن باغستان برگزار شد اظهارداشت: در استان قزوین ظرفیت بسیار خوبی در حوزه کشاورزی وجود دارد و با این قابلیتها نباید اقتصاد استان دچار مشکل باشد.

وی افزود: مهمترین هدف از اجرای اقتصاد مقاومتی توجه به تولید و اشتغال است و با عبور از شعارگرایی باید به سمت اقدام و عمل گام برداریم که بستر این کار فراهم است و با استفاده از این ظرفیت ها باید با همت مظاعف حرکت کنیم.

طارمی تصریح کرد: سرعت تولید علم در جهان بسیار بالاست و باید خود را با این سرعت علمی هماهنگ کنیم تا از غافله عقب نمانیم.

وی بیان کرد: سرعت تولید علم در کشورمان بالاست اما در تجاری سازی علم و تولید ثروت جایگاه مناسبی نداریم و باید این عقب افتادگی جبران شود.

رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: شعار دانشگاه تربیت مدرس حرکت به سمت پژوهش محوری است که در ۵ سال اخیر این مسیر اصلاح شده و ساختار دانشگاه علاوه بر آموزش و پژوهش به گونه ای است تا دانش در محیط اطراف خود و اقتصاد کشور باشد.

طارمی یادآورشد: تولید علم از اهداف دانشگاه تربیت مدرس است و مرجعیت علمی وظیفه دانشگاه های شاخص است و در میان دانشگاه های جامع کشور رتبه دوم را در تولید علم کسب کرده ایم.

وی اضافه کرد: ۱۰ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشگاه داریم و با ۸۰۰ عضو هیئت علمی تاکنون ۹۸۰۰ فارغ التحصیل از این دانشگاه داشته ایم و سیاست دانشگاه این است که به سمت موثربودن در اقتصاد کشور حرکت کند.

راه اندازی مرکز توسعه علوم و فنآوری در قزوین

طارمی اظهارداشت: قزوین این ظرفیت را دارد که یک مرکز توسعه علوم و فنآوری کشاورزی در آن راه اندازی شود که در این میان در صورت همکاری مسئولان استان می توان این ظرفیت را در استان ایجاد کرد.

وی گفت: استفاده بهینه از منابع آب و خاک و حرکت به سمت کشت گلخانه ای از کارهایی است که میتواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.