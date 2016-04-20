حضور ۱۵ محصول با فناوری بالا در نمایشگاه تجهیزات

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شیخ ‌زین‌الدین امروز در نشست خبری چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران که در محل شرکت دانش‌بنیان نانوفناوران مقیاس برگزار شد، عنوان کرد: در سه دوره گذشته نمایشگاه تجهیزات بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان فروش به دانشگاه‌ها داشته است، ولی ارزیابی‌ها به ما نشان می‌دهد که ظرفیت این نمایشگاه می‌تواند بیش از هزار میلیارد تومان باشد.

رئیس چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران اظهار داشت: این نمایشگاه قرار است امسال با حضور ۳۳۰ شرکت دانش‌بنیان برگزار شود و پیش‌بینی شده که بالغ بر ۹ هزار محصول عرضه شود.

وی با بیان اینکه امسال محصولات در ۴ سطح سطح‌بندی شده‌اند، گفت: محصولات سطح ۴ از حمایت معاونت علمی بهره‌مند نمی‌شوند، ولی سطح ۱، ۲ و ۳ مورد حمایت قرار می‌گیرند.

به گفته شیخ زین‌الدین، مشکلاتی که در سال گذشته در خصوص خدمات پس از فروش شرکت‌ها وجود داشت، امسال در دوره چهارم برطرف شده است.

وی گفت: در دوره گذشته از نمایشگاه تجهیزات ۱۷۱ مجموعه تحت پوشش وزارت علوم محصولاتی خریداری کردند و برابر با همین تعداد از دانشگاه‌های آزاد، علوم پزشکی و خصوصی از نمایشگاه خرید داشته‌اند.

رئیس چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران با بیان اینکه امسال در دوره چهارم نمایشگاه ۴ دانشگاه برتر و ۳ شرکت که در دوره‌های قبلی خرید خوبی از نمایشگاه داشته‌اند، تقدیر خواهیم کرد، گفت: در افتتاحیه نمایشگاه که در روز ۵ اردیبهشت در نمایشگاه بین‌المللی برگزار می‌شود، با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تقدیر و بنا داریم که در آینده از آنها حمایت کنیم.

به گفته وی، همچنین در این نمایشگاه ۱۵ محصول جدید که در سطح یک فناوری هستند، برای اولین‌بار عرضه می‌شوند.

به گفته شیخ زین‌الدین با برگزاری این نمایشگاه می‌توانیم به مبارزه با رکود اقتصادی در کشور برویم.

وی در خصوص فروش شرکت نانوفناوران مقیاس گفت: این شرکت در سال ۹۳، ۴۸۰ میلیون تومان و در سال ۹۴، ۸۰۰ میلیون تومان فروش داشته و توانسته محصولات خود را امسال به کره‌جنوبی صادر کند.

رئیس چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران افزود: هیچ شرکت مطرح تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی نداریم و تعداد این شرکت‌ها انگشت‌ شمارند.

شیخ‌ زین‌الدین اظهار داشت: تاکنون ۴۰۰ شرکت برای حضور در نمایشگاه ثبت‌نام کرده‌اند که با حضور ۳۳۰ شرکت موافقت شده است.

وی همچنین با بیان اینکه از دانشگاه‌ها و شرکت‌هایی که در دوره‌های قبل از محصولات نمایشگاه تجهیزات خریداری کرده‌اند حمایت‌هایی خواهیم داشت، گفت: بر این اساس شرکت‌ها رتبه‌بندی خواهند شد و قرار است دارای تشکل‌هایی شوند؛ همچنین از ۴ دانشگاهی که حمایت می‌شوند، به آنها گرنت‌هایی با موافقت معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه می‌شود تا در توسعه فناوری شرکت خود گام بردارند.

به گفته شیخ زین‌الدین نمایشگاه تجهیزات بیشتر با وزارت بهداشت و وزارت علوم در تعامل بوده و هدف آن دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی هستند.