به گزارش خبرگزاری مهر در توضیحاتی که از سوی ستاد احیا دریاچه ارومیه به این خبرگزاری واصل شد آمده است؛ پیرو گزارش آن خبرگزاری محترم با عنوان "حال دریاچه ارومیه بهتر است، به مرحمت باران!" در تاریخ ۳۰/ ۱/ ۹۵ توضیحات ذیل در خصوص آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و نتایج اقدامات صورت گرفته، برای اطلاع مخاطبین محترم ارائه می شود.

تراز دریاچه ارومیه در تاریخ ۲۹ فروردین نسبت به سطح آب دریای آزاد برابر ۱۲۷۰/۹۷ بوده که نسبت به روز مشابه در سال قبل ۲۷ سانتی متر و نسبت به ابتدای سال آبی ۱۳۹۴/۹۵، ۸۹ سانتی متر افزایش داشته است كه این میزان افزایش در دو دهه اخیر بیسابقه بوده است. لازم به ذكر است كه در دوره مشابه سال آبی قبل (۱۳۹۳/۹۴) تراز دریاچه تنها ۵۵ سانتی متر افزایش داشته است.

از لحاظ میزان بارش حوضه بر اساس آمار ارائه شده توسط دفتر مطالعات پایه، شركت مدیریت منابع آب ایران میزان بارش تجمعی حوضه از ابتدای سال آبی جدید منتهی به ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ ، برابر با ۲۵۸ میلیمتر بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها ۴ میلی متر (کمتر از ۲ درصد) افزایش نشان می دهد. در واقع علیرغم افزایش بسیار اندك بارش تجمعی در سال آبی جدید نسبت به سال آبی قبل، تراز دریاچه نسبت به دوره مشابه قبل ۳۴ سانتی متر (معادل ۶۱ درصد) افزایش یافته است.

علاوه بر افزایش میزان بارش های موثر به ویژه در فروردین ماه سال جاری، بدون تردید تامین و پرداخت اعتبارات لازم و اقدامات كوتاه صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی مسئول بر طبق نقشه راه مصوب ستاد احیای دریاچه ارومیه در دو سال اخیر (بازه زمانی تثبیت تراز دریاچه)، در حصول این نتیجه اثرگذاری مناسبی داشته است. اهم این اقدامات به شرح زیر می باشد:

- بازگشایی و لایروبی مسیر رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه در هر دو استان آذربایجان شرقی وغربی به طول بیش از ۱۵۵ کیلومتر

- بازگشایی مسیر و اتصال دو رودخانه مهم جنوبی دریاچه (زرینه رود و سیمینه رود) در مصب ورودی آنها به دریاچه به طول ۲۵ كیلومتر

- برنامه ریزی و اجرای عملیات رهاسازی حدود ۴۴۰ میلیون مترمكعب(افزایش بیش از سه برابری نسبت به دوره مشابه سال قبل) از سدهای حوضه برای دریاچه ارومیه با لحاظ كاهش ۱۶ درصدی آب تحویلی به بخش كشاورزی پایین دست آن ها.

- انسداد سردهنه های سنتی منشعب از رودخانه های حوضه در فصل پاییز و زمستان و جمع آوری موتورتلمبه ها به منظور جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب سطحی حوضه و پایش و نظارت بر روند برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی حوضه

- جلب مشاركت كشاورزان برای اجرای طرح های كاهش و بهینه سازی مصرف آب در سطح حوضه.

لازم به ذكر است كه موارد اشاره شده فوق تنها بخشی از مجموعه راهكارهای در دست اجرا بوده و نتایج بسیاری از اقدامات میان مدت و بلندمدت دیگر به ویژه طرح های كاهش مصرف آب در سطح حوضه، انتقال آب از حوضه های مجاور و انتقال پساب، انسداد چاه های غیرمجاز، اجرای طرح های تثبیت كانون های تولید ریزگرد و.... به مرور زمان و در سالیان پیش رو طبق برنامه زمانی مصوب خود به ثمر خواهد رسید. تعدد و حجم اقدامات انجام شده به خوبی موید این است كه چنین اقداماتی در هیچ دوره ای با این جدیت و پیگیری دستگاه های اجرایی صورت نپذیرفته است، هر چند نیاز است كه با همراهی هر چه بیشتر مردم منطقه به ویژه كشاورزان عزیز شاهد به ثمر نشستن اقدامات در دست انجام و همچنین تداوم و فزونی رحمت الهی در فصول و سالیان آتی باشیم.

نكته مهم قابل ذكر این است كه بررسی روند تغییرات تراز دریاچه در دو دهه اخیر و به ویژه در سه سال اخیر نشان دهنده شروع روند نزولی تراز دریاچه همزمان با افزایش دمای هوا و توقف بارش ها از اواسط فصل بهار تا انتهای تابستان می باشد. این مسئله در اثر تبخیر از سطح دریاچه می باشد كه در واقع بخش عمده ای از تبخیر بیش از یك متری سالانه از سطح دریاچه در فصل تابستان اتفاق می افتاد. لذا انتظار می رود كه پس از اتمام دوره بارش های بهاری، به دلیل افزایش میزان تبخیر از سطح دریاچه ناشی از افزایش دما شاهد روند كاهشی در تراز دریاچه باشیم، به طوری كه این روند تا انتهای تابستان و شروع بارش های پاییزه تداوم داشته باشد.

با توجه به اینكه در چند سال اخیر میزان افت تراز دریاچه در انتهای تابستان نسبت به انتهای فروردین ماه حدود ۶۰ الي ۷۰ سانتيمتر بوده است، لذا انتظار می رود كه در صورت عدم بروز پدیده اقلیمی خاص و منحصر (افزایش غیرقابل انتظار درجه حرارت) وهمچنین تكرار شرایط اقلیمی مشابه سال قبل، میزان تراز دریاچه در انتهای تابستان سال ۹۵ نیز با چنین كاهشی روبه رو شده و به محدوده ۱۲۷۰/۲۰ الی ۱۲۷۰/۳۰ متر بالاتر از سطح دریای آزاد برسد و بخش هایی از دریاچه(به ویژه قسمت جنوبی دریاچه) نیز خشك شود.

این پدیده بیشتر ناشی از كمبودن عمق متوسط دریاچه بوده كه نسبت به افزایش درجه حرارت بسیار حساس می باشد. البته در مجموع به نظر می رسد كه وضعیت دریاچه علیرغم احتمال خشكی بخش هایی ازآن در انتهای تابستان نسبت به تابستان سال قبل با تراز۱۲۷۰/۰۸ وضعیت به نسبت بهتری داشته باشد.

در انتها مجددا یادآور می شود كه احیای دریاچه ارومیه با توجه به دو دهه افت مداوم تراز آن، در قالب اجرای یك برنامه زمانی بلندمدت بدون همكاری و همیاری همه نهادهای مسئول و مهم تر از آن ها مردم منطقه و كشاوزران عزیز در راستای تامین حقابه دریاچه میسر نخواهد گردید.

امید است كه با اتمام سایر طرح های در دست اجرا به خصوص در حوزه كاهش و بهینه سازی مصرف آب در سطح حوضه و طرح های انتقال آب از خارج حوضه در سال های آتی شاهد تحقق هدف والای احیای دریاچه ارومیه باشیم.

باشد كه رحمت الهی نیز با همت بندگان توامان گردیده و این آرزوی مردمان شریف آذربایجان محقق گردد.

از همه رسانه های محترم نیز انتظار بر این است كه از طریق تهیه و ارائه گزارشات و تحلیل های كارشناسی و علمی با استفاده از داده ها و اطلاعات مستند و به روز در راستای اطلاع رسانی دقیق و آگاهی بخشی همگانی نقش پررنگتری را در روند احیای این نگین ارزشمند ملی بر عهده بگیرند.