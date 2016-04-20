نوزدهمین بازار فیلم ایران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر امروز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه نوزدهمین بازار بین‌المللی فیلم ایران در سی و چهارمین جشنواره جهانی فیلم فجر در کاخ جشنواره واقع در پردیس سینمایی چارسو آغاز به کار کرد.

در این بازار که بیش از ۵۰ غرفه از کشورهای مختلف حضور دارند، می‌توانیم شاهد حضور شرکت‌هایی از کشورهایی چون اروپا، آمریکا، کانادا و کشورهای منطقه باشیم.

با توجه به فضای محدود که امکان اختصاص آن به بازار فراهم بود تعدادی از متقاضیان علاقه‌مند به حضور در بازار فیلم ایران نتوانستند در این دوره از جشنواره شرکت کنند.

نوزدهمین بازار فیلم ایران در روز اول با استقبال مناسبی از سوی مخاطبان همراه بود و طراحی متفاوت غرفه های بازار که توسط محسن شاه‌ابراهیمی انجام شده، مورد توجه حاضران در بازار قرار گرفته است.

از جمله غرفه‌های حاضر در این بازار می‌توان به غرفه گروه سینمایی هنر و تجربه، مرکز گسترش سینمای تجربی، انجمن سینمایی جوانان ایران، غرفه سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و غرفه بنیاد سینمایی فارابی و تعدادی غرفه برای عرضه محصولات انیمیشن اشاره کرد.