به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان آوج، علی اکبرسلیمانی روز چهارشنبه در جلسه مجمع بسیجیان شهرستان آوج ضمن تبریک ماه پرخیروبرکت رجب اظهارداشت: بسیج واژه مقدس و ارزشمندی است که درون مایه آن همبستگی، اتحاد وهمدلی سرشار از معنویت وعشق به معبود بی همتاست.

وی افزود: فرهنگ بسیجی فرهنگی توأم با اندیشه ناب عقلانی است که دوام و بقای جامعه از آن نشأت گرفته و به منصه ظهور میرسد و با تفکر بسیجی است که کشور از گزند وآسیبهای داخلی وخارحی در امان می ماند.

سلیمانی تصریح کرد: سیاست کاری و فکری بسیج در جامعه فعالیت فرهنگی درراستای ارزشهای دینی است که این امر در کشور بسیار مهم جلوه می کند که باید در این مسیر پرپیچ وخم همه خود را بسیجی و یاور بسیج بدانند.

فرماندار آوج با اشاره به نامگذاری امسال بعنوان اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل افزود قالب فعالیتهای امسال دستگاهها بایدبا رویکرد اقتصاد مقاومتی باشد که انتظارمی رود در این زمینه از تفکر وایده های سازنده بسیج کمک گرفته شود.

وی افزود: کارهای فرهنگی نباید مختص یک جناح و یا قشر خاصی باشد بلکه باید همه اقشار و ایده ها را پوشش دهد و دراین زمینه جامعه باید تقویت شود.

سلیمانی بسیج را پیشقراول مقابله با جنگ نرم در کشور عنوان کرد و یادآورشد: حوزه کاری بسیج فراتر از ابعاد دفاعی و نظامی است و با گستردگی انسانی خود در کشور انقلاب را از گردنه های سخت به سلامت عبورداده است.

فرماندارآوج تصریح کرد: بسیج ستون محکم نظام است لذا باید قدرش را بدانیم و آن را تقویت کنیم.

وی برنامه ریزی و هدف گذاری درامورفرهنگی را ازاقدامات اساسی بسیج در برهه کنونی عنوان کرد و اظهار داشت: قبل از اجرای برنامه ها باید برنامه ریزی، هدف گذاری و استفاده از نظر کارشناسان مد نظرقرارگیرد وسپس با آسیب شناسی، از تأثیرگذاری برنامه ها آگاهی پیداکرده و بدرستی نقاط ضعف و قوت را شناسایی کنیم.