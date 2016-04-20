به گزارش خبرنگار مهر، ایزدپناه قیطاسی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: یکی از علل افزایش این بیماریها در استان، تغییر شیوه زندگی، بی‌تحرکی و کم تحرکی و ورزش نکردن است.

وی بیان داشت: دیابت نوع یک یا دیابت وابسته به انسولین بیشتر جنبه ژنتیکی دارد و با توجه به سابقه خانوادگی احتمال ابتلا به این نوع دیابت وجود دارد و نوع دوم دیابت که به دیابت بزرگسالان نیز مشهور است رابطه مستقیمی با سبک زندگی دارد.

قیطاسی یکی از مهم‌ترین علل این دیابت را چاقی و اضافه وزن عنوان کرد و گفت: کنترل وزن از مهمترین راه‌های پیشگیری از ابتلا به دیابت نوع دو است که برای کنترل وزن باید رژیم غذایی مناسبی را در برنامه روزانه قرار داد.

وی رژیم غذایی مناسب را از دیگر راههای کاهش ابتلا به دیابت دانست و اظهار داشت: رژیم غذایی سرشار از سبزیجات، میوه‌جات، پروتئین‌های دریایی و حبوبات و غلات و مصرف غذاهای پرچرب، پرقند و گوشت قرمز به سلامتی فرد کمک می کند و او را از ابتلا به انواع بیماریها مصون می دارد.