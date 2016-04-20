به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربيعی در مراسم افتتاح نخستین مركز جامع توانبخشی كم بینايان افزود: افتتاح اين مركز به نوعی متصل به برنامه های پيشگيری سازمان بهزيستی كشور است برای كودكانی كه در معرض نابينايی هستند.

وی گفت:در نظر داريم در اين مركز به كودكان آموزش هایی داده شود كه وابستگی آن ها كم تر و به سمت خودكفايی سوق داده شوند.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اشاره به اينكه اين مركز دانش بنيان است بيان كرد: مركز جامع توانبخشی كم بينايان با كمترين هزينه و با بيشترين اطلاعات مورد بهره برداری رسيده است.

ربيعی در ادامه در خصوص برنامه های سال ۹۵ سازمان بهزيستی كشور، گفت: افزايش ۹۰ درصدی وسايل كمك توان بخشی معلولان از جمله برنامه های ما در سال ۹۵ است.

وی با اشاره به اينكه در حال حاظر در ۷ استان كشور اين ۹۰ درصد پوشش داده اند، افزود: در نظر داريم اين ميزان در سراسر كشور به افراد اختصاص پيدا كند.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته لايحه حمايت از حقوق معلولان در اين مجلس مطرح نمی شود و به مجلس بعدی راه پيدا می كند.

ربيعی افزود: تمهيداتی با نمايندگان فعلی مجلس شورای اسلامی كه در مجلس بعدی حضور دارند انديشيده شد در صورتی كه تعدادی از نمايندگان درخواست لايحه را مجدد در صحن مطرح كنند، لايحه حمايت از حقوق معلولان دوباره به گردش می افتد.