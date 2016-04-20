به گزارش خبرنگار مهر، آیین معنوی و تجلیل از پدران آسمانی شهرستان ورامین ظهر چهارشنبه با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران، جمعی از مسئولان و خانواده معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد.

در این مراسم از پدران و فرزندان شهدای هشت سال دفاع مقدس و فرزندان شهدای مدافع حرم شهرستان ورامین با اهداف جوائزی تقدیر به عمل آمد.

امیر پورجوادی در این مراسم با تجلیل از ایستادگی خانواده معظم شهدا اظهار داشت: عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون خون مطهر شهداست و باید از آن پاسداری کرد.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین با اشاره به اهداف برگزاری مراسم پدران آسمانی افزود: مراسم پدران آسمانی به دنبال گسترش و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی ادامه داد: بر اساس آمارها، هم اکنون ۴۱۸ فرزند شهید در ورامین حضور دارند که خوشبختانه بیش از ۶۰ درصد این افراد، تحصیلات عالیه داشته و در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین تأکید کرد: ارتقای توانمندی های فرزندان شهدا و پیوند و انس بیشتر با فرهنگ شهید و شهادت در کنار استفاده از ایده های جدید آنان از جمله اهداف برگزاری این مراسم معنوی است.

پورجوادی اضافه کرد: خانواده معظم شهدا حق بزرگی بر گردن همه ملت ایران دارند و باید از هر فرصتی برای پاسداشت صبر و ایستادگی این عزیزان استفاده کرد.