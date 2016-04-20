به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم رحیمی ظهر چهارشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این شهرستان افزود: در راستای مبارزه با قاچاق کالا در این شهرستان، تعامل دستگاههای مختلف ضروری است.

وی بیان کرد: در سال گذشته میزان جریمه نقدی تعیین شده کالاهای قاچاق توسط تعزیرات حکومتی ۱۵ میلیارد و ۳۸ میلیون ریال اعلام شده است.

رحیمی افزود: با توجه به مواصلاتی بودن جاده‌های ارتباطی این شهرستان به استان‌های مهم جنوبی کشور، این شهرستان یکی از شهرستان‌های مهم و حساس در خصوص مبارزه با قاچاق کالا در کشور است.

فرماندار گچساران همچنین با اشاره به لزوم ساماندهی فروشگاه‌های فاقد پروانه کسب در این شهرستان اظهار داشت: در راستای رفاه حال مردم و افزایش امنیت غذایی و بهداشت تغذیه در شهرستان، داشتن پروانه کسب برای فروشندگان ضروری است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گازرسانی به روستاهای این شهرستان گفت: ۹۵ درصد از روستاهای گچساران از نعمت گاز برخوردار هستند.