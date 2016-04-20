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۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۲۲

مدیر مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان:

برنامه‌های هفته نكوداشت اصفهان در يونسكو ثبت می شود

برنامه‌های هفته نكوداشت اصفهان در يونسكو ثبت می شود

اصفهان - مدیر مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان گفت: ثبت‌ هفته نكوداشت اصفهان در برنامه‌های فرهنگی يونسكو در دستور كار شهرداری اصفهان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ محمد علی ایزدخواستی ظهر چهارشنبه در نشست خبری هفته نكوداشت اصفهان با اشاره به اینكه شهرداری در دوره مدیریت جدید دو رویكرد خلاقیت و نوآروی را در دستور كار خود قرارداده است، اظهار داشت: برنامه‌های در نظر گرفته شده برای هفته نكوداشت اصفهان نیز با رویكرد خلاقیت و نوآوری اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اینكه رویكرد برنامه‌های هفته نكوداشت اصفهان با توجه به پیوستن این شهر به شبكه شهرهای خلاق جهان رویكرد بین‌المللی دارد، افزود: از این رو ثبت‌ هفته نكوداشت اصفهان در برنامه‌های فرهنگی یونسكو در دستور كار شهرداری قرار گرفته است.

مدیر مركز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان با تاكید بر اینكه سعی داریم برنامه‌های هفته نكوداشت اصفهان به ثبت یونسكو برسد، گفت: با هماهنگی با دبیرخانه برگزاری هفته نكوداشت اصفهان این موضوع را مورد پیگیری قرار داده‌ایم.

وی با اشاره به برنامه‌های مركز خلاقیت و نوآوری در هفته نكوداشت اصفهان افزود: در این ایام رونمایی از كتاب‌های «اصفهان قاب فیروزه‌ای»،‌ «نام واژه‌های اصفهان»، « درآمدی بر شناخت شهر اسلامی- ایرانی نوشته» انجام می شود.

ایزدخواستی برگزاری برنامه مراسم اصفهان، تصویر، واژه و اندیشه را از دیگر برنامه‌های مركز خلاقیت و نوآروی شهرداری برای هفته نكوداشت اصفهان اعلام و ابراز داشت: سه زاویه هنر و حکمت، واکاوی تاریخی و نظریه پردازی هر سه در یک موضوع متمرکز می شود چراکه به دنبال ایجاد گفتمان بین رشته ای ما بین هنرمندان و اندیشمندان هستیم.

وی برگزاری سومین هم اندیشی ایده‌پردازی اصفهان را از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده برای هفته نكوداشت اصفهان دانست و افزود: میدان امام علی (ع) میزبان این برنامه خواهد بود.

مدیر مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان با اشاره به اینكه شهروندان و نخبگان اصفهانی میتوانند از آغاز هفته اصفهان به مدت ۱۵ روز هر گونه خلاقیت و نوآروی در حوزه شهری را به مدیران شهری ارائه دهند، گفت: همچنین در این ایام قرار است ویژه نامه مکتوب در چهار مسابقه ایده پردازی در عرصه‌های شهرسازی، ترافیکی، فرهنگی و درآمد شهری نیز برگزار شود.

وی با اعلام اینكه هفته نكوداشت اصفهان به صورت رسمی و به دلیل رحلت حضرت زینب (س) از پنجم اردیبهشت ماه آغاز میشود، ادامه داد: آئین افتتاحیه در موزه چهلستون و با تجلیل از هفت هنرمند برتر برگزار خواهد شد.

ایزدخواستی در ادامه با تاكید بر افتتاح  دفتر جذب ایده‌های تاریخی شهر اصفهان در مدرسه ابن سینا در هفته اصفهان بیان داشت: مکان تدریس علمی ابن سینا در خیابان ابن سینا سال ها بر روی گردشگران بسته بود اما با همکاری سازمان میراث فرهنگی و سازمان نوسازی شهرداری این مهم بازسازی شد.

وی همچنین به افتتاح ایده گالری شهر برای اولین بار در کشور در پنجم اردیبهشت ماه اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه در حوزه نظریه پردازی و خلاقیت استفاده از ابزار هنر در تقویت ایده پردازی بسیار مهم است، ایده گالری در ارگ جهان نما برپا می‌شود.

مدیر مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان برگزاری نشست‌های واكاوی خلق اصفهان و ایجاد گذر شهر خلاق در ارگ جهان نما را از دیگر برنامه‌های هفته اصفهان دانست و اظهار کرد: گذر شهر خلاق که حوزه‌های هفتگانه شهر خلاق را به نمایش می گذارد از ششم تا نهم اردیبهشت‌ماه با موضوع صنایع دستی برگزار می شود.

کد مطلب 3604179

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