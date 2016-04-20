به گزارش خبرنگار مهر،‌ محمد علی ایزدخواستی ظهر چهارشنبه در نشست خبری هفته نكوداشت اصفهان با اشاره به اینكه شهرداری در دوره مدیریت جدید دو رویكرد خلاقیت و نوآروی را در دستور كار خود قرارداده است، اظهار داشت: برنامه‌های در نظر گرفته شده برای هفته نكوداشت اصفهان نیز با رویكرد خلاقیت و نوآوری اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اینكه رویكرد برنامه‌های هفته نكوداشت اصفهان با توجه به پیوستن این شهر به شبكه شهرهای خلاق جهان رویكرد بین‌المللی دارد، افزود: از این رو ثبت‌ هفته نكوداشت اصفهان در برنامه‌های فرهنگی یونسكو در دستور كار شهرداری قرار گرفته است.

مدیر مركز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان با تاكید بر اینكه سعی داریم برنامه‌های هفته نكوداشت اصفهان به ثبت یونسكو برسد، گفت: با هماهنگی با دبیرخانه برگزاری هفته نكوداشت اصفهان این موضوع را مورد پیگیری قرار داده‌ایم.

وی با اشاره به برنامه‌های مركز خلاقیت و نوآوری در هفته نكوداشت اصفهان افزود: در این ایام رونمایی از كتاب‌های «اصفهان قاب فیروزه‌ای»،‌ «نام واژه‌های اصفهان»، « درآمدی بر شناخت شهر اسلامی- ایرانی نوشته» انجام می شود.

ایزدخواستی برگزاری برنامه مراسم اصفهان، تصویر، واژه و اندیشه را از دیگر برنامه‌های مركز خلاقیت و نوآروی شهرداری برای هفته نكوداشت اصفهان اعلام و ابراز داشت: سه زاویه هنر و حکمت، واکاوی تاریخی و نظریه پردازی هر سه در یک موضوع متمرکز می شود چراکه به دنبال ایجاد گفتمان بین رشته ای ما بین هنرمندان و اندیشمندان هستیم.

وی برگزاری سومین هم اندیشی ایده‌پردازی اصفهان را از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده برای هفته نكوداشت اصفهان دانست و افزود: میدان امام علی (ع) میزبان این برنامه خواهد بود.

مدیر مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان با اشاره به اینكه شهروندان و نخبگان اصفهانی میتوانند از آغاز هفته اصفهان به مدت ۱۵ روز هر گونه خلاقیت و نوآروی در حوزه شهری را به مدیران شهری ارائه دهند، گفت: همچنین در این ایام قرار است ویژه نامه مکتوب در چهار مسابقه ایده پردازی در عرصه‌های شهرسازی، ترافیکی، فرهنگی و درآمد شهری نیز برگزار شود.

وی با اعلام اینكه هفته نكوداشت اصفهان به صورت رسمی و به دلیل رحلت حضرت زینب (س) از پنجم اردیبهشت ماه آغاز میشود، ادامه داد: آئین افتتاحیه در موزه چهلستون و با تجلیل از هفت هنرمند برتر برگزار خواهد شد.

ایزدخواستی در ادامه با تاكید بر افتتاح دفتر جذب ایده‌های تاریخی شهر اصفهان در مدرسه ابن سینا در هفته اصفهان بیان داشت: مکان تدریس علمی ابن سینا در خیابان ابن سینا سال ها بر روی گردشگران بسته بود اما با همکاری سازمان میراث فرهنگی و سازمان نوسازی شهرداری این مهم بازسازی شد.

وی همچنین به افتتاح ایده گالری شهر برای اولین بار در کشور در پنجم اردیبهشت ماه اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه در حوزه نظریه پردازی و خلاقیت استفاده از ابزار هنر در تقویت ایده پردازی بسیار مهم است، ایده گالری در ارگ جهان نما برپا می‌شود.

مدیر مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان برگزاری نشست‌های واكاوی خلق اصفهان و ایجاد گذر شهر خلاق در ارگ جهان نما را از دیگر برنامه‌های هفته اصفهان دانست و اظهار کرد: گذر شهر خلاق که حوزه‌های هفتگانه شهر خلاق را به نمایش می گذارد از ششم تا نهم اردیبهشت‌ماه با موضوع صنایع دستی برگزار می شود.