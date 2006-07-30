سه روز قبل از بازي با سوريه به ايران مي آيم

به گزارش خبرگزاري"مهر" مهدوي كيا در گفت و گو با سايت رسمي باشگاه پرسپوليس با بيان اين مطلب گفت: مسئولان فدراسيون فوتبال براي بازي ايران و سوريه دعوتنامه اي را به باشگاه هامبورگ ارسال كرده اند اما مسئولان اين باشگاه آلماني هنوزصحبتي با من نكرده اند . البته با توجه به اينكه اين بازي در تقويم فيفا قرار دارد من سعي مي كنم سه روز قبل ازبازي به ايران بيايم.

مهدي مهدوي كيا كه با 94 بازي ملي و بيش از 11سال حضور مستمر در تيم ملي به طورحتم كاپيتان تيم ملي ايران خواهد بود گفت: بازي ايران و سوريه روزچهارشنبه 25مرداد ماه برگزار مي شود و تيم هامبورگ به طورحتم روز شنبه يا يكشنبه همان هفته در رقابتهاي بوندس ليگا به ميدان مي رود .من هم سعي مي كنم بلافاصله بعد از اين بازي به تهران بيايم تا به جمع سايرملي پوشان ملحق شوم .

مهدوي كيا درباره ديدارشنبه شب هامبورگ و هرتابرلين گفت : با توجه به اينكه در دوران بدنسازي قرار داشتيم بازي سختي بود اما خوشبختانه توانستيم با يگ گل هرتابرلين را درجام "ليگا پوكال" شكست داده و به مرحله نيمه نهايي اين رقابتها صعود كنيم.





شماره هفت هامبورگ تصريح كرد : در نيمه اول اين بازي كه در شهر دوسلدورف برگزار شد تيم هرتابرلين يكي دو موقعيت خوب را از دست داد اما ما در نيمه دوم از فرصتها بهتر استفاده كرديم و توانستيم با يك گل مجوز صعود به نيمه نهايي را بگيريم.

مهدوي كيا درباره عملكرد خودش گفت : من 90 دقيقه درسمت راست خط دفاعي بازي كردم و در دقايق پاياني يك موقعيت گلزني داشتم كه دروازه بان حريف آن را مهار كرد.