مراسم اعتکاف در ۱۰ مسجد شهر رفسنجان برگزار می شود

حجت الاسلام سید محمود حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم معنوی اعتکاف در مساجد جامع، حاج شریف، ابوالفضل (ع)، خیراندیش، قبا، سیدالشهدا (ع)، موسی بن جعفر (ع) و مسجد فاطمیه ویژه خواهران و مسجد النبی (ص) و مسجد امام خمینی (ره) ویژه برادران در رفسنجان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: برنامه های مختلف سخنرانی، مولودی خوانی، مداحی، قرائت قرآن، مشاوره، عزاداری، کتابخوانی و ... در این ایام در مساجد رفسنجان اجرا خواهد شد.

حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: پیش بینی می کنیم حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر در شهر و در مجموع حدود ۹ هزار نفر در شهرستان رفسنجان در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کنند.