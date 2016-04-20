«بشار الجعفری»:خواستار مذاکرات سوری-سوری بدون دخالت غرب هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «بشار الجعفری» رئیس هیأت دولت سوریه در مذاکرات صلح این کشور در ژنو مواضع این هیأت را در قبال اقدامات معارضان سوری در دور جدید مذاکرات صلح تشریح کرد.

بر اساس این گزارش بشار الجعفری در این زمینه تصریح کرد: عامل تنش هایی که روز گذشته از سوی معارضان سوری ایجاد شد، کشورهای حامی آنها بودند. برخی از طرف های مذاکرات، ژنو را ترک کردند اما این اقدام به ما ضرری نمی رساند.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا تصریح کرد: نسبت به برگزاری گفتگوهای سوری سوری بدون مداخله خارجی ها اصرار داریم.

بشار الجفری اظهار داشت: معاون دی میستورا به ما گفت که سازمان ملل معتقد است مذاکرات ژنو همچنان ادامه دارد.

وی در همین رابطه تاکید کرد که با وجود عقب نشینی و خروج هیأت معارضان سوری، مذاکرات ژنو ادامه خواهد یافت.

رئیس هیأت دولت سوریه عنوان کرد: در خصوص اصلاحات لازم برای سند پیشنهادی دی میستورا از جمله دولت فراگیر بحث کردیم.

وی افزود: راهکار سیاسی تشکیل دولت ملی فراگیر، قانون اساسی و انتخابات پارلمانی است و هر گروهی که غیر از این فکر کند، وقت خود را تلف کرده است.

بشار الجعفری در پایان عنوان کرد: ما نیازمند اقدامی از سوی شورای امنیت در برابر اظهارات نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در رابطه با جولان هستیم.

لازم به ذکر است گروه معارضان سوری روز سه شنبه با ترک ژنو، مذاکرات صلح سوریه را به حالت تعلیق در آوردند.