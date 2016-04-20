به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایمانی امروز چهارشنبه در مراسم بازدید از مراکز آموزشی فنی حرفه ای که با حضور جمعی از مسئولان استانی انجام شد، اظهار داشت: استان کرمانشاه از ظرفیت های ارژشمندی در عرصه های تکنولوژی بهره مند است و تلاش سازمان فنی و حرفه ای استان نیز شناسایی، تقویت و آموزش این پتانسیل ها است تا در رفع موضل اشتغال جوانان بتوانیم موفق عمل کنیم.

معاون سازمان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰۷ درصد تعهدات در خصوص آموزش های فنی و حرفه ای در سال گذشته تحقق یافته است.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر تعهدات آموزشی در سایر بخش ها نیز با توجه به نیاز استان ارائه خدمات آموزشی صورت گرفته است، گفت: سال گذشته بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ساعت در بخش خصوصی و ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در بخش دولتی آموزش های لازم را دریافت کرده اند.

معاون سازمان فنی و حرفه ای کرمانشاه با اشاره به فعالیت ۲۲ مرکز آموزشی در کل استان افزود: مرکز تربیت مربی فناوری های برتر (هایتک) در کرمانشاه با ۱۰ کارگاه آموزشی طی سالهای قبل در مرکز فنی و حرفه ای کرمانشاه راه اندازی شد.

ایمانی در ادامه بیان کرد: این کارگاه ها شامل مرکز بیوتکنولوژی، مرکز ریخته گری دقیق، نمونه گیری سریع، ابزار دقیق و... با آموزش جهت تولیدات غذایی، صنعتی، کشاورزی، پتروشیمی، مکانیک و... است.

وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد آموزش های خصوصی فنی و حرفه ای در استان را بخش خدمات تشکیل می دهد، گفت: در بخش دولتی نیز ۶۰ درصد آموزش ها در بخش صنعت و ۳۰ درصد در بخش کشاورزی است.

معاون سازمان فنی و حرفه ای کرمانشاه گفت: سال گذشته بیش از ۶۰ درصد بانوان در بخش خصوصی و ۶۵ درصد از آقایان در بخش دولتی از آموزش های فنی و حرفه ای استان بهره مند شده اند.

ایمانی آموزش جهت اشتغال پایدار و دریافت مهارت های اموزشی را راه حل اصلی رفع مشکل اشتغال جوانان در استان توصیف کرد و گفت: خوشبختانه با راه اندازی کارگاه های آموزشی و استفاده از اساتید مجرب در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای گام های مثبتی طی چند سال اخیر برداشته شده اما ظرفیت ها و پتانسیل استان بسیار است و باید برنامه منسجمی در دستور کار مسئولان استان قرار بگیرد.

وی گفت: با توجه به اینکه استان کرمانشاه قطب کشاورزی در اکثر محصولات زراعی، باغی و دارویی و... است در اکثر شهرستانها به ویژه صحنه، هرسین، کنگاور، قصرشیرین و..‌. با آموزش های بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی توانسته ایم در زمینه شناخت ظرفیت و افزایش تولیدات کشاورزی و به ویژه گیاهان دارویی موفق عمل کنیم.

معاون سازمان فنی و حرفه ای کرمانشاه اظهار داشت: هم اکنون مراکز آموزشی سطح استان به ویژه مرکز آموزشی شماره یک و مرکز فراتکنولوژی هایتک به عنوان مرکزی منحصر به فرد در کشور شناخته شده که با توجه به تجهیزات و امکانات می تواند با تربیت افراد متخصص در اکثر زمینه های کشاورزی، پتروشیمی، غذایی، صنعتی و...سودمند و اثربخش عمل کند.