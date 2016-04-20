هیئت افغانستانی جلسه سخنرانی وزیر کشور پاکستان را ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «حمهور»، «بشیر احمد ته ینج» عضو مجلس نمایندگان و عضو هیئت افغانستان که برای شرکت در کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است گفت: هیات افغانستان حین سخنرانی «چودری نثار علی» وزیر کشور پاکستان به نشانه اعتراض تالار را ترک کرده است.

ته ینج در صفحه فیسبوک خود چنین نوشته است: حين سخنراني چودري نثارعلی خان، وزير کشور پاكستان در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نیویورک، بدليل مداخلات خونين پاكستان در افغانستان، هیئت افغانستان به نشانه اعتراض تالار را ترک کردیم.

هیات افغانستان در حالی دست به چنین اعتراضی می زند که پاکستان چندین سال است که از گروه طالبان حمایت می کند و این گروه نیز دست به اعمال خشونت بار در افغانستان می زنند.

همچنین دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان دیروز اعلام کرد: عبدالله عبدالله پس از وقوع حمله تروریستی دیروز در کابل سفرش را به پاکستان لغو کرد.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان نیز گفت: تا زمانی گروه طالبان در آن سوی مرز از آزادی کامل برخوردار باشند و رهبری این گروه در پاکستان حمایت شود حوادث تروریستی در افغانستان رخ خواهد داد.

لازم به ذکر است کنفرانس بین المللی مبارزه با قاچاق مواد مخدر با شرکت کشورهای عضو در سازمان ملل برگزار شد. چودری نثار علی در این مجمع سخنرانی کرده بود.

در حمله تروریستی دیروز شهر کابل ۶۴ نفر کشته و ۳۴۷ نفر نیز زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله تروریستی را بعهده گرفته است. از سویی دیگر مقامات امنیتی دولت کابل اعلام کرده اند، گروه تروریستی «شبکه حقانی» و «لشکر طیبه» در این حمله تروریستی دست داشته اند.