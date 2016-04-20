به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر چهارشنبه در همایش پدران آسمانی در محل گلزار شهدای بهشت رضا(ع) حفظ هویت و قدرت نظام را تنها از طریق تلاش برای تحقق آرمان های نورانی و متعالی شهدا امکان پذیر دانست.

استاندار خراسان رضوی افزود: هویت هر فردی زمانی گم می شود و آسیب پذیر شده و به انحراف کشیده می شود که اصل خود را فراموش کند و به همین دلیل معرفی ابعاد مختلف زندگی شهدا یکی از راه های حفظ هویت ملی و نظام ماست.

وی شهدا را پدران معنوی این کشور دانست و بیان کرد: شهدا با تشخیص صحیح، اقدام به موقع و عمل به تکلیف، برای حفظ و تداوم نظام اسلامی از جان خود گذشتند و امروز وظیفه ما است که به عنوان ادامه دهندگان راه آنان برای پیشبرد اهداف و سیاست های نظام اسلامی و منویات مقام معظم رهبری اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

رشیدیان با اشاره به فرمایش حضرت رسول اکرم (ص) مبنی بر اینکه؛ " من و علی (ع) پدران این امت هستیم"، افزود: این نسبت از این منظر است که پدر ریشه و هویت یک فرد است؛ و شهدا نیز چون سوختند تا بقیه روشن بمانند و خونشان ریخت تا مردم زنده بمانند؛ پدری مردم ایران محسوب می شوند.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان" اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"، گفت: تحقق این شعار به عنوان یک تکلیف از سوی ولی فقیه و پدر امت اسلامی وظیفه همگان است که باید در این مسیر از تمامی ظرفیت ها استفاده کنیم.

استاندار خراسان رضوی ضمن تجلیل از مقام مادران، پدران و همسران شهدا، گفت: همراهی خانواده ی معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان در مراحل مختلف انقلاب اعم از دوران مبارزه با رژیم ستم شاهی، پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دوران سازندگی، تعیین کننده است.

وی تاکید کرد: ما بر میثاقمان با امام راحل(ره) و شهیدان پایبند و مستحکمیم بوده و با ولی امر مسلمین جهان در پیمودن این مسیر تجدید بیعت می کنیم.