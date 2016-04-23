۹۷۰شعبه اخذ رأی در انتخابات استان تهران/حضور۱۷هزارعامل اجرایی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها-محمدرضا حیدری: استان تهران دارای ۳۵ کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی است که در حماسه هفتم اسفندماه، تکلیف ۳۲ کرسی آن مشخص شد.
پس از شمارش آرای مرحله نخست انتخابات مجلس شورای اسلامی در شش حوزه انتخابیه استان تهران، نامزدهای انتخابات در سه حوزه اصلی شهریار، رباطکریم و دماوند نتوانستند آرای لازم را کسب کنند و کار انتخاب نماینده منتخب به دور دوم کشیده شد.
مردم استان تهران در دور نخست انتخابات مجلس شورای اسلامی مشارکت مطلوبی داشتند و مردم سه حوزه انتخابیه این استان نیز خود را برای مشارکت پرشور در انتخابات دهم اردیبهشتماه آماده میکنند.
رقابت در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه حوزه انتخابیه استان، کاملاً رقابتی بوده و شش نفر برای کسب سه کرسی نمایندگی باهم رقابت میکنند.
پیشبینی ۹۷۰شعبه اخذ رأی برای جمعآوری آرای سه حوزه انتخابیه استان تهران
بر اساس پیشبینی ستاد انتخابات کشور و مسئولان اجرایی انتخابات استان تهران، ۹۷۰ شعبه اخذ رأی برای برگزاری باشکوه و پرشور انتخابات دهم اردیبهشتماه پیشبینیشده است.
تلاشهای لازم صورت گرفته تا شعب اخذ رأی در نقاط مختلف سه حوزه انتخابیه پراکنده باشد تا مردم بهراحتی بتوانند در انتخابات مشارکت داشته باشند.
برگزاری دور دوم انتخابات با حضور ۱۷ هزار عامل اجرایی
همچنین همانند دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی، تعدادی صندوق سیار برای جمعآوری آرای واجدان شرایط رأی دادن پیشبینیشده است.
مسئولان و برگزارکنندگان انتخابات تأکیددارند که تنها کسانی میتوانند در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند که در دور نخست انتخابات در یکی از سه حوزه انتخابیه شهریار، رباطکریم و دماوند رأی دادهاند.
از طرف دیگر اگرچه تعداد عوامل اجرایی برگزارکننده انتخابات در دور دوم مجلس شورای اسلامی در سه حوزه انتخابیه استان تهران کاهش پیداکرده، اما بر اساس اعلام مسئولان، بیش از ۱۷ هزار عوامل اجرایی، برگزاری انتخابات را بر عهدهدارند.
اصل بیطرفی در انتخابات با جدیت دنبال میشود
سید حسین هاشمی استاندار تهران در این زمینه با اشاره به کشیده شدن انتخابات در سه حوزه انتخابیه استان تهران به دور دوم، اظهار داشت: انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در سه حوزه انتخابیه شهریار، دماوند و رباطکریم برگزار میشود.
وی با اشاره بهپیش بینی و تمهیدات انجامشده برای برگزاری باشکوه انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی افزود: تمام تلاشها برای برگزاری باشکوه، قانونمند و سالم انتخابات اندیشیده شده است.
هاشمی ادامه داد: رعایت اصل بیطرفی و حفاظت و حراست از آرای مردم، وظیفه مجریان و برگزارکنندگان انتخابات است و باید همه به این مهم پایبند باشند.
حضور۶۰ درصدی مردم در حوزه رباط کریم و بهارستان
حوزه رباطکریم و بهارستان یکی از حوزههای انتخابیه در استان تهران است که مردم این حوزه خود را آماده حضور باشکوه در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی میکنند.
مردم شهرستانهای رباطکریم و بهارستان با دارا بودن بیش از ۴۵۰ هزار واجد شرایط رأی دادن، در حماسه هفتم اسفندماه حضور ۶۰ درصدی را به نام خود ثبت کردند.
در این میان حضور ۷۳ درصدی مردم شهرستان رباطکریم یکی از مشارکتهای بالا در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که بار دیگر پایبندی مردم این خطه را بهنظام اسلامی نشان داد.
حجتالاسلام نوروزی و ابراهیم نکو در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه رباطکریم و بهارستان برای کسب تنها کرسی نمایندگی این حوزه باهم به رقابت میپردازند.
مشارکت ۷۰ درصدی مردم دماوند و فیروزکوه در انتخابات مجلس
در حوزه انتخابیه شهریار شامل شهرستانهای شهریار، ملارد و شهر قدس، مشارکت حدود ۴۰۰ هزارنفری در انتخابات به ثبت رسید و محمد محمودی شاهنشین و حسین گروسی دو کاندیدای راهیافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از این حوزه محسوب میشوند که باهدف کسب حداکثر آرای مردمی برای ورود به مجلس در روزهای آتی به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.
در حوزه انتخابیه دماوند شامل شهرستانهای دماوند و فیروزکوه نیز در دور اول انتخابات، مشارکت ۷۰ درصدی واجدان شرایط به ثبت رسید که آمار قابلتوجهی است.
شهرستانهای دماوند و فیروزکوه دارای ۹۳ هزار واجد شرایط رأی دادن بود که بیش از ۶۸ هزار نفر در دور اول انتخابات شرکت کردند و اکنون خود را مهیای حضور باشکوه در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی میکنند.
به هر ترتیب شرایط برای برگزاری باشکوه انتخابات مجلس شورای اسلامی در دهم اردیبهشتماه در سه حوزه انتخابیه استان تهران فراهم است و مردم این سه حوزه خود را آماده کردهاند تا بار دیگر با حضور پای صندوقهای رأی، حماسهای جاودان خلق کرده و پایههای نظام اسلامی را مستحکمتر از گذشته کنند.
باید منتظر ماند و دید که تکلیف سه کرسی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تهران چگونه خواهد شد و کدام جریان سیاسی میتواند اعتماد مردم را کسب کند.
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