به گزارش خبرگزاری مهر، هاشمی رفسنجانی صبح امروز در دیدار مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد بانک صنعت و معدن، با اشاره به نقش ویژه بانک‌ها برای برگشت رونق اقتصادی به کشور و تقویت پایه‌های تولید، گفت: اگر چه متأسفانه جریانی نگاه سیاسی به مصالح نظام و منافع ملی مخصوصاً در بخش رونق اقتصاد در این دولت دارند، اما دلسوزان واقعی نظام به ویژه نظام بانکی کشور باید همکاری کنند که تولید به روال عادی خود برگردد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به وجود نیروهای انسانی تحصیلکرده، به ویژه در بخش جوانان، گفت: اینها سرمایه‌های نظام‌مند که بجای هدر رفتن وقت آنها به دلیل بیکاری‌، باید از آنان در راه اعتلای کشور استفاده کرد.

هاشمی رفسنجانی، مسائل مربوط به سوئیفت و سوءاستفاده از سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی، آن را نمونه‌ای از بی‌صفایی و برخورد جناحی و سیاسی بعضی‌ها نسبت به آینده‌ی کشور دانست و گفت: به گونه‌ای بهانه‌گیری و موضع‌ می‌گیرند تا شکست برنامه‌های دولت را به مردم القاء کنند.

وی با برشمردن امتیازات و ویژگی‌های جغرافیایی و همچنین منابع و معادن ایران، گفت: باید با اشاره به شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد، هر کس در هر سطحی با مجموعه‌ی نظام همکاری کند، تا حرکت جامعه در مسیر اهداف انقلاب اسلامی ادامه یابد.

هاشمی رفسنجانی، در بخش دیگری از سخنان خویش با بر شمردن ویژگی‌های برجام برای اقتصاد ایران و همچنین نگاه غربی‌ها به ویژه آمریکا به این موضوع، گفت: لابی‌ صهیونیست‌ها و بعضی از اعضای کنگره آمریکا به خاطر اختلاف نظر سیاسی با دولت اوباما و همچنین انتخاباتی که در سال جاری دارند، درصدد به بن‌بست کشاندن توافقات ژنو و بندهای برجام هستند و بعید نیست کارشکنی‌های بیشتری نیز داشته باشند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعامل با دنیا را از ضرورت‌های پیشرفت در همه بخش‌ها به ویژه در بخش اقتصاد دانست و با اشاره به اهمیت بانک‌ها در این تعاملات، گفت: تبادلات بانکی زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین رونق صادرات و واردات هموارتر می‌نماید.

وی با اشاره به سوابق بانک‌های توسعه‌ای در ایران، به ویژه بانک صنعت و معدن، گفت: در شرایطی که اشتغال وضع مناسبی ندارد و تولید کشور به خاطر سوء مدیریت‌های سابق آسیب‌های جدی دیده، بانک‌های توسعه‌ای می‌توانند نقش مهمی برای کم کردن نرخ بیکاری در کشور داشته باشند.

هاشمی رفسنجانی، با اشاره به بخشنامه صریح دولت برای استاندارای‌های سراسر کشور و تأکید بر همکاری بانک‌ها برای رونق تولید، گفت: اگر بانک‌های دولتی و خصوصی تصمیم بگیرند که این کار را خوب به پیش ببرند، خدمت بزرگی به نظام کرده‌اند، چون مردم در 2 انتخابات اخیر نشان داده‌‌اند که به برنامه‌های نظام امید بسته‌‌اند که نباید امید جامعه تبدیل به یأس شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تشریح اهداف ایجاد گروه‌های تروریستی و مواضع ضد دینی و مذهبی تکفیری‌ها، گفت: یکی از اهداف کارهای تروریستی که در کشورهای اسلامی در آسیا و آفریقا می‌کنند، کم کردن اعتبار ایران به عنوان تنها کشور شیعی در نظام بین‌الملل است و بعید نیست در این راه، دست به کارشکنی‌های اقتصادی برای به چالش کشیدن نظام بزنند.

در آغاز این دیدار آقای مهندس علی‌اشرف افخمی، مدیر عامل بانک صنعت و معدن، با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این بانک به تشریح مشارکت‌های این بانک در کارهای زیربنایی و طرح‌های مهم پرداخت و گفت: ظرفیت تولید برق کشور 70 هزار مگاوات است که بانک صنعت و معدن حدود 9 درصد آن یعنی 6 هزار مگاوات را تأمین اعتبار کرده است.

افخمی در خصوص مشارکت این بانک در طرح‌های پتروشیمی، فولاد و نیز تولید کاشی، گفت: در هشت طرح پتروشیمی، 5 هزار و 612 نفر، در هشت طرح مربوط به فولاد، 5 هزار و 751 نفر، در هشت طرح مربوط به کاشی، هزار و 158 نفر و در 6 طرح مربوط به سیمان هزار و 390 نفر مشغول به کار شدند.