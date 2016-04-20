به گزارش خبرنگار مهر، امشب عطر یاس نبوی در کوچه پس کوچه های دیار حضرت امام رضا (ع) پیچیده و مشام جان مومنان و یاران حضرت دوست را نوازش می دهد، عطری که یادآور مهر پدری و صداقت است.

شامگاه مشهدالرضا(ع) در شب میلاد نخستین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام علی (ع) از نور ریسه های چراغ های رنگارنگ که خیابان ها و میادین شهر را آذین بسته روشن شده است و تلالو معنویت و شیدایی مردم نسبت به ائمه معصوم(ع) جان ها را روشنی می بخشد.

بسیاری از شیعیان ایران و سایر بلاد اسلامی همزمان با ۱۳ رجب و سالگرد خجسته میلاد امیر المومنین(ع) و دوستداران آل محمد در سرزمین شمس الشموس به زیارت بارگاه علی بن موسی الرضا(ع) مشرف شده اند تا این شب میمون و مبارک را به پیشگاه مقدس ثامن الحجج(ع) تبریک و تهنیت عرض کنند.

صحن و سرای حرم مطهر رضوی و به ویژه رواق حضرت امام خمین(ره) در این شب بزرگ از نور معنویت می درخشد و صدای مولودی خوانی و اظهار بندگی دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) از گوشه و کنار مضجع شریف ثامن الحجج(ع)به گوش می رسد.

خادمان امام رئوف(ع) در این شب خجسته میزبان خیل مشتاقان و دوستداران امام علی (ع) و محبان امام مهربانی ها هستند.

رواق امام خمینی(ره) میزبان مراسم شام ولادت

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی در خصوص برنامه های تدارک دیده شده به مناسب میلاد با سعادت امیرالمومنین(ع) در حرم رضوی به مهر گفت: مراسم شام ولادت حضرت علی(ع) امشب پس از نماز مغرب و عشا در رواق بزرگ امام خمینی برگزار می شود.

حجت الاسلام سید جلال حسینی اظهار کرد: به دلیل حضور چشمگیر زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی و بهره مندی آن ها از فیوضات شب میلاد امام علی(ع) برنامه های فرهنگی و معرفتی متعددی تدارک دیده شده است.

وی افزود: امشب و همزمان با شب میلاد حضرت علی(ع) مراسم ویژه ای پس از نماز مغرب و عشا در رواق بزرگ امام خمینی با حضور عاشقان اهل بیت(ع) برگزار می شود.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی ادامه داد: در این مراسم حجت الاسلام حسینی قمی و موسوی شاهرودی سخنرانی و مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) نیز در مدح حضرت علی(ع) به مرثیه سرایی و مولودی خوانی می پردازند.

وی بیان کرد: فردا و در روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه نیز ساعت ۱۷ مراسم جشن و سروری در رواق امام خمینی با حضور حجت الاسلام رئیسی تولیت آستان قدس رضوی، شخصیت ها و مدیران اجرایی و فرهنگی استان و زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) برگزار می شود.

حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: در این مراسم نیز حجت الاسلام حسینی قمی به تبیین معارف علوی پرداخته و گروه های سرود و تواشیح و ذاکران اهل بیت در وصف حضرت علی(ع) به شعر خوانی و مولودی خوانی می پردازند.