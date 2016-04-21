داوود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای گرامیداشت هفته کار و کارگر از پنجم تا تا یازدهم اردیبهشت برنامه های ویژه ای از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به انجام غبارروبی مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدای کارگر در هفته کارگر افزود: دیدار جامعه کار و تولید استان با نماینده ولی فقیه و استاندار طی هفته مذکور در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: همچنین برگزاری جشن بزرگ کارگر در ۷ اردیبهشت امسال در تالار انتظار با حضور جمعی از مسئولان استانی و‌ کشوری از جمله برنامه های هفته کارگر است.

یاوری گفت: برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی برای جامعه کار و تعاون با مشارکت فعالان کارگری و تعاونی های سطح استان در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و ‌گردشگری در هفته کارگر بازدید از باغ پرندگان با ۸۰ درصد تخفیف و بازدید از مراکز تاریخی و آثار باستانی به ویژه طاقبستان به صورت رایگان برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.