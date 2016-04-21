فرانسوی های در ایران/ واگذاری ۱۰۰ بنای تاریخی در سال ۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته مدیران شرکت های هواپیمایی ایرفرانس با توجه به برگزاری اولین پرواز تهران-پاریس انجام شده بود، گفتند در نظر دارند تا این پروازها را به هر روز یک پرواز رفت و برگشت افزایش دهند.

Frederic Gagey مدیر عامل ایرفرانس درباره آغاز مسیر هوایی تهران-پاریس، گفت: ایران و فرانسه از نظر تاریخ و فرهنگ با هم در ارتباط هستند. برای شرکت ما افتخار بزرگی است که توانسته ایم دوباره به ایران برگردیم. قرار است که در بازار ایران هر هفته سه پرواز در روزهای چهارشنبه، جمعه و یکشنبه از پاریس بلند شده و به تهران بیاید. برنامه هایی که داریم در این زمینه بسیار جذاب و مناسب مشتریان ما در ایران خواهد بود. این پروازها به مدت ۴ ساعت و نیم از صبح در تهران بلند شده و ظهر به پاریس می رسد. فکر می کنیم ایجاد مسیر تهران-پاریس برای صنعت توریسم و بازرگانان بسیار مناسب باشد.

وی گفت: هواپیمایی ایرباس از اول می به ایرباس ۳۴۰ تغییر داده شده و دارای ۲۷۵ صندلی است. ظرفیت بار ایرباس ۳۴۰ بین ۱۰ تا ۱۶ تن خواهد بود. امیدواریم که این میزان بار از لحاظ اقتصادی بسیار کمک کننده باشد. معتقدیم مشتریانی که داریم از تمام قسمت های مختلف دنیا هستند و با توجه به توسعه تجاری و فرهنگی، کشورهای شناخته شده زیادی خواهان ارتباط و همکاری با ایران هستند. شرکت هایی مانند توتال و شرکت های فرانسوی زیادی می خواهند که با ایران همکاری های اقتصادی داشته باشند. آنها مشغول به کار هستند، می دانیم ایران از لحاظ گردشگری جزء کشورهای استثنائی است و توسعه صنعت توریسم را در ایران شاهد هستیم. ما تصور می کنیم که تعداد زیادی از گردشگران خارجی به ایران بروند. به همین منظور فرودگاه شارل دوگل برای این منظور بسیار پتانسیل خوبی است و می تواند ارتباطات زیادی بین کشورها برقرار کند.

کنسرت اختصاصی در ابنیه تاریخی

این هفته یک گروه ۱۲۰ نفره شامل شخصیت‌های علمی، فرهنگی و تاثیرگذار کشور فرانسه در قالب یک هیات صد نفره به همراه ۲۰ نوازنده وارد ایران شدند. در این گروه افرادی مانند برادر و پسر سارکوزی، رئیس جمهور سابق فرانسه نیز حضور دارند. به همین منظور یکی از دفاتر خدمات مسافرتی در ایران وظیفه اجرای تور آنها را به عهده گرفته است.

از آنجا که برگزاری هر کنسرتی در بناهای تاریخی به مجوز سازمان میراث فرهنگی نیاز دارد؛ محمدرضا کارگر، مدیرکل امور موزه‌های کشور نیز با تاکید بر اینکه تاثیر سفر این هیات به ایران در سطح جهان برای ما بسیار اهمیت دارد گفت: این برنامه در سطح اروپا و جهان خبررسانی شده و مطمئنا تاثیر گذار خواهد بود ضمن اینکه این اجراها با ابتکار موزیسین ایرانی که پیشنهاد داده به صورت رایگان برنامه اجرا کند، به گوش همه جهان می رسد.

وی افزود: آنها می خواهند که این کنسرت به صورت طبیعی بدون استفاده از بلندگو و سیستم های صوتی اجرا شود. یکی از دلایل آنها تعداد کم افراد است چرا که در این کنسرت ها تنها مهمانان فرانسوی حضور خواهند داشت بنابراین کنسرت عمومی نیست و بلیتی هم فروخته نمی شود. به همین دلیل نیازی نداشتند تا سیستم های صوتی را با خود حمل کنند.

مرکز انتشارات تامین اجتماعی خانه ظهیرالاسلام را بازسازی می کند

شهردار منطقه ۱۲ در نشست مشترک با مدیرعامل انتشارات علمی فرهنگی سازمان تامین اجتماعی با بیان این که خانه ظهیرالاسلام از ۱۷ سال پیش تحت تملک سازمان تامین اجتماعی قرار داشت و شهرداری منطقه تلاش زیادی برای تملک و بازسازی این بنای تاریخی واقع در خیابان هدایت سابق کرد، اما این تلاش ها ازسوی این سازمان مورد توجه قرار نگرفت، گفت: اکنون انتشارات قدیمی علمی و فرهنگی وابسته به سازمان تامین اجتماعی به عنوان نماینده این سازمان، مرمت و بازسازی خانه تاریخی ظهیرالاسلام را برعهده گرفته و به زودی مرمت عرصه و بنای این خانه شروع خواهد شد.

عابد ملکی ادامه داد: شهرداری تهران و به ویژه شهرداری منطقه ۱۲ پیگیری های زیادی برای بازسازی خانه ظهیرالاسلام که در خیابان قائدی این منطقه قرار دارد، انجام شد تا سرانجام این بنای تاریخی از سوی مالک فعلی اش تعیین تکلیف شود.

ملکی با بیان اینکه خانه ظهیرالاسلام سال ۹۳ به ثبت میراث فرهنگی رسیده است، ادامه داد: این ملک تاریخی از ۱۷ سال پیش به مالکیت سازمان تامین اجتماعی درآمده بود. حتی برای جلوگیری از تخریب این بنا شهرداری منطقه بارها بحث تملک، مرمت و بازسازی آن را با سازمان تامین اجتماعی مطرح کرده بود اما جوابی از سوی این سامان دریافت نکردیم و همین بی تفاوتی در طول یک دهه اخیر باعث تخریب خانه ظهیرالاسلام و حتی در برهه ای از زمان به کانون آسیب های اجتماعی و پاتوقی برای اسکان معتادان و کارتن‌خواب ها شده بود.

واگذاری ۱۰۰ بنای تاریخی به بخش خصوصی در سال ۹۵

نشست خبری مدیرعامل صندوق احیای آثار تاریخی و فرهنگی ظهر روز سی‌ام فروردین ماه در موزه ظروف کاخ سعدآباد برگزار شد. در این برنامه،محمدرضا پوینده به ارائه گزارشی از برنامه های سال ۹۵ این صندوق اشاره کرد و گفت: ۲۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه این صندوق بوده است و وظیفه واگذاری بناهای تاریخی به سرمایه گذاران بر عهده آن گذاشته شد. همچنین برای اولین بار و با حکم رئیس سازمان میراث فرهنگی به عنوان رئیس هیات امنای این صندوق، شورای فنی و اقتصادی این صندوق تشکیل شد که در آن افرادی از جمله دولت آبادی، حسین رایتی مقدم، حسن محبعلی، حجازی، امامی، تشکری نیا، میثاقیان و سه نفر از معاونان صندوق در آن عضو هستند که در حوزه تعیین کاربری ها همفکری کرده و باید کاربری هر بنای تاریخی به تصویب این شورا برسد.

وی افزود: یکی از مشکلات صندوق این است که نتوانسته با جامعه هدف ارتباط بگیرد. به همین منظور در حال شناسایی جامعه هدف و برندهایی که در حوزه اقتصادی و فرهنگی کار می کنند، هستیم. همچنین از آنجا که ایران فاقد فصلنامه تخصصی در حوزه احیای بناها است مجوز راه اندازی این فصلنامه را برای امسال گرفته ایم. همچنین یک تیم از دانشگاه علم و صنعت برای بررسی و روشن شدن نقاط ضعف و قوت صندوق با ما همکاری می کنند.

مدیرعامل صندوق احیای آثار تاریخی و فرهنگی تصریح کرد: تا قبل از دولت یازدهم نهایت ۱۳ بنا به بخش خصوصی واگذار شده بود، از جمله هتل لاله، مجموعه عامری ها، خانه مستوفی شیراز، سعدالسلطنه قزوین و... اما در ۲ سال اول ریاست آقای روحانی ۵ بنا به سرمایه گذار واگذار شد و در ۹ ماهه گذشته، ۳۱ بنا وارد مرحله بستن قرارداد شدند، بنابراین در ۹ ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل در واگذاری بناها ۶۰۰ برابر رشد داشته ایم همچنین در بخش جذب سرمایه گذاری نیز باید گفت که در سال ۹۳، ۵ میلیارد تومان جذب سرمایه انجام شده بود ولی در سال ۹۴ این میزان به ۴۰ میلیارد تومان رسید. همچنین استان اصفهان و سمنان در زمینه آماده سازی بناهای تاریخی برای واگذاری در رتبه اول و دوم قرار دارند.