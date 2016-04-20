تعیین مختصات پستی برای ۲۰میلیون ساختمان شهری و روستایی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی نصیری روز چهارشنبه در جلسه نظام آدرس گذاری مکان محور(GNAF) در اراک اظهار داشت: طرح یکسان سازی نشانی های پستی از سال ۱۳۹۴ در کشور آغاز شده و تاکنون بیش از یازده میلیون هزار ساختمان در سطح کشور در راستای اجرای این طرح ملی تعیین مختصات شده است.

وی افزود: طرح آدرس گذاری مکان محور، نقش موثری در ارتقای سطح کیفی خدمات پست در سطح کشور دارد و صرف وقت و هزینه را به شدت کاهش می دهد.

معاون برنامه ریزی و توسعه شركت پست کشور بیان داشت: تاکنون ۱۱میلیون و ۸۰۰ هزار ساختمان در کشور در راستای اجرای این طرح تعیین مختصات شده و تعیین مختصات هشت میلیون و ۲۰۰ هزار ساختمان باقیمانده نیز در دستور کار قرار دارد.

نصیری تصریح کرد: پیش بینی می شود عملیات اولیه اجرای این طرح در کشور تا دو سال آینده به اتمام برسد و برای رسیدن به بازده مطلوب و به موقع باید همت جدی در زمینه تعیین مختصات نقشه مناطق روستایی انجام پذیرد.

تعیین مختصات پستی ۹۷۲هزار ساختمان در استان مرکزی

محمد علی چراغی، مدیركل پست استان مركزی نیز در این نشست گفت: در راستای اجرای طرح یکسان سازی نشانی های پستی، ۹۷۲ هزار واحد مسكونی، تجاری، اداری و... در این استان باید تعیین مختصات شود.

وی افزود: از این تعداد ۷۳۳ هزار واحد در مناطق شهری و ۲۳۹ هزار واحد نیز در مناطق روستایی استان قرار گرفته است.

چراغی با بیان اینکه در حال حاضر چهار پایگاه برای اجرای طرح مذكور در این استان فعال شده است، بیان داشت: در این طرح با هوشمند و استاندارد شدن نشانی های پستی، بانک اطلاعات ارسال مراسلات تشکیل می شود که در کاهش زمان جابجایی و تسهیل امور پستی موثر است.

مدیركل پست استان مركزی اظهار داشت: جمع آوری اطلاعات برای اجرای طرح ملی «جی نف» در استان مرکزی از سال گذشته آغاز شده و اداره کل پست برای تکمیل و بهره مندی شهروندان از این طرح در سال جاری تلاش دوچندانی را ادامه خواهد داد.