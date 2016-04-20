به گزارش خبرنگار مهر، یدالله صبوحی عصر چهارشنبه در نخستین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس با رویکرد انرژی و محیط زیست اظهار داشت: ۱.۸ میلیارد بشکه نفت انرژی در سال ۹۳ مصرف کردیم.

وی با تاکید بر اینکه باید بازده و بهره وری کشور افزایش پیدا کند، اضافه کرد: از طریق بهبود مدیریت و تغییر رفتارها، اصلاح سیستم حمل و نقل، کاربرد تکنولوژی‌های بازیافت انرژی، کاربرد تکنولوژی جدید با بازدهی بالاتر باید صورت بگیرد تا شدت انرژی را کاهش بدهیم و منشا توسعه اقتصادی را تعدیل کنیم.

رئیس ستاد توسعه فناوری انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر لزوم حرکت به سمت کاهش آلودگی زیست محیطی، افزود: بهبود سطح زندگی و توسعه عمقی اقتصادی باید مد نظر باشد.

وی با تشریح الزامات بهینه سازی انرژی، بیان کرد: عسلویه یکی از آلوده‌ترین نقاط کشور است و میزان آلودگی هوا از همه جای کشور بیشتر است. انتشار هیدروکربن در آب‌های سطحی و زیرزمینی پخش می‌شود آنها را هم آلوده می‌کند.

صبوحی با اشاره به یک سناریو بین‌الملی با عنوان سناریو ۴۵۰، افزود: محدود کردن افزایش دمای کره زمین به کمتر از ۱.۵ درجه از برنامه‌های این سناریو است و ما تقبل کرده ایم که هر سال ۴ درصد از گازهای گلخانه ای را کم کنیم.

وی با اشاره به اینکه در دنیا باید ۵۴ درصد مصرف نفت تا ۲۰۵۰ کم شود، گفت: وابستگی اقتصاد به نفت از جمله معضلات ماست و مسئله خروج نفت و زغال سنگ به صورت جدی در دنیا از حوزه انرژی مطرح شده است.

رئیس ستاد توسعه فناوری انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: در ۳۰ سال آینده در دنیا بیش از ۱۷ تریلیون دلار در بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی باید هزینه شود تا کاهش ۵۴ درصدی مصرف نفت و زغال اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: حداکثر سهم انرژی‌های تجدید پذیر تا سال ۱۴۰۰ در انرژی ما حدود پنج درصد است بنابراین باید سال وابستگی ما به نفت ادامه پیدا کند.

صبوحی با تاکید بر اینکه قیمت انرژی نسبت به درصد آلایندگی‌ها و سایر موضوعات مرتبط با آن باید تعیین شود، افزود: وقتی که سود بانکی بالای ۲۰ درصد است هیچ بازیافت انرژی به صرفه نیست.

وی بیان کرد: در قانون برطرف سازی موانع تولید در سال ۹۴ ماده ۱۲ در رابطه با بهینه سازی انرژی است و دولت هر سال ۱۰۰ میلیارد دلار به بهینه سازی تخصیص بدهد.