به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینیان ظهر چهار شنبه در نخستین جلسه شورای توسعه فعالیت های قرآنی شهرستان دامغان در سال۹۵، وجود نخبگان پر تعداد قرآنی و فرهنگی، قراء و حفاظ پرشمار را از ظرفیت های دامغان دانست و ابراز داشت: دو هزار و ۵۰۰ حافظ تربیت شده قرآن در دامغان تنها طی چهار سال گذشته تاکنون از سوی اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان حافظ قرآن شدند که این حرکت مقدس و باارزش نوید دهنده برداشتن گام های موثر در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و تربیت ۱۰ میلیون حافظ در کشور است.

وی با بیان اینکه ۱۳نهاد موثر و تاثیرگذار در شورای توسعه فعالیت های دینی دامغان عضویت دارند، افزود: گسترش و حمایت علمی دستگاه های اجرایی عضو این شورا از مجموعه های قرآنی در سطح شهرستان، مهم و ضروری است.

برنامه های قرآنی نیازمند حمایت است

امام جمعه دامغان خواستار توجه ویژه مسئولان به مفاهیم قرآنی شد و گفت: تشکیل مرکز جامع قرآنی شهرستان دامغان و قرار گرفتن تمام مجموعه ها و انجمن ها، کانون ها و فعالان عرصه های قرانی تحت لوای این مرکز پویایی و حصول نتایج برای اشاعه فعالیت های قرآنی را به دنبال دارد.

حسینیان گسترش فعالیت های قرآنی و رشد کمی مجموعه های مردمی فعال در این عرصه را مطلوب اما نیازمند ساماندهی، آسیب شناسی و برنامه ریزی منسجم دانست و ابراز داشت: بی تردید مدیریت فعالیت تخصصی مجموعه های قرآنی زیر نظر شورای توسعه فعالیت های قرآنی می تواند امری مهم تلقی شود که برای استفاده از این پتانسیل معنوی نیازمند کمک خیران دامغانی برای ساخت بنای مجتمع قرآنی هستیم.

وی افزود: دشمنان طی سال های اخیر کارها و فعالیت های گسترده ای را در مسیر اغفال جوانان از قرآن شروع کرده اند که نمونه های آن را در قرآن سوزی، انتشار کاریکاتور از مقدسات اسلامی و هجمه گسترده اعتقاد ستیزانه می توان دید که از اهداف اصلی ضد اسلامی و ضد قرآنی استکبار جهانی است لذا باید هوشیار بود و انسجام فعالیت های قرآنی را بیشتر کرد.